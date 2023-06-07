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A101 aktüel 8 Haziran 2023 kataloğu çıktı! Bu hafta A101 katalog indirimli ürünler listesi

A101 aktüel kataloğu ile bu hafta satışa çıkacak indirimli ürünler belli oldu. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar pek çok ürünün bulunduğu A101 8 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğunda plaj ürünleri ön plana çıktı. İşte, 8 Haziran 2023 Perşembe Aldın Aldın A101 aktüel ürünler indirimli listesi...

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  • A101 aktüel 8 Haziran 2023 kataloğu çıktı! Bu hafta A101 katalog indirimli ürünler listesi

    A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Alışverişseverler için bu hafta A101'de indirime girecek ürünleri ve fiyat listesini haberimizde derledik. İşte 8 Haziran 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...

    A101 8 HAZİRAN 2023 AKTÜEL KATALOĞU

    Samsung 70" UHD 4K Smart Tv 19.999 TL

    Onvo 50" Ultra HD Sndroid Smart Led 6.599 TL

    Onvo 42" Full HD Android Smart Led 4.299 TL

    Samsung 40" Full HD Smart Tv 7.499 TL
  • A101 aktüel 8 Haziran 2023 kataloğu çıktı! Bu hafta A101 katalog indirimli ürünler listesi

    THOR Inox Ankastre Set 7.599 TL

    SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 6.999 TL

    SEG BM6001X Inox Bulaşık Makinesi 6.999 TL

    FLAVEL FLV1090 Büro Tipi Buzdolabı 2.999 TL

    Kiwi KWP-8553 3 Musluklu Su Sebili 2.199 TL

    SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 12.699 TL
  • A101 aktüel 8 Haziran 2023 kataloğu çıktı! Bu hafta A101 katalog indirimli ürünler listesi

    Singer 6160 Brililance Dikiş Makinesi 3.299 TL

    Famtom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 1.399 TL

    Kiwi KSI670 Buharlı Kırışık Giderici 699 TL

    Kiwi KMO 4243 Mikrodalga Fırın 1.399 TL

    Schafer Chef Mix Multi Blender Seti 799 TL

    Schafer Tostkeyfi Tost Makinesi 699 TL

    Kiwi KFAN7417 Vantilatör 369 TL

    Aprilla ABS 1027 Dijital Banyo Baskülü 129 TL

    Reeder S19 MAX 4/128 GB Cep Telefonu 3.299 TL

    Oral B Şarjlı Diş Fırçası + Seyahat Kabı 599 TL
  • A101 aktüel 8 Haziran 2023 kataloğu çıktı! Bu hafta A101 katalog indirimli ürünler listesi

    Bestway Portatif Bahçe Havuzu 899 TL

    Bestway Şişme Havuz Büyük Boy 189 TL

    Bestway Fileli Deniz Yatağı 199,95 TL

    Bestway Teker Simit 159,95 TL

    Bestway Maske Şnorkel Set 149,90 TL

    Bestway El Pompası 59,95 TL
  • A101 aktüel 8 Haziran 2023 kataloğu çıktı! Bu hafta A101 katalog indirimli ürünler listesi

    Dijital Baskılı Erkek Deniz Şortu 79,95 TL

    Erkek Deniz Şortu 59,95 TL

    Bayan Deniz Şortu 59,95 TL

    Bayan Kalın Askılı Elbise 89,95 TL

    Peştamal 49,95 TL

    Dijital Baskılı Bayan Deniz Şortu 74,95 TL

    Dijital Baskılı Çocuk Deniz Şortu 59,95 TL
  • A101 aktüel 8 Haziran 2023 kataloğu çıktı! Bu hafta A101 katalog indirimli ürünler listesi

    Kadın Eva Çift Tokalı Terlik 59,95 TL

    Erkek Çizgili Sauna Terliği 49,95 TL

    Kadın Kemerli Terlik 59,95 TL

    Çocuk Eva Kapalı Terlik 49,95 TL

    Barbie Oyuncak Barbie ve Havuzu Oyun Seti 259,95 TL
  • A101 aktüel 8 Haziran 2023 kataloğu çıktı! Bu hafta A101 katalog indirimli ürünler listesi

    Köşe Koltuk 5.750 TL

    İkili Katlanır Yataklı Koltuk 3.750 TL
  • A101 aktüel 8 Haziran 2023 kataloğu çıktı! Bu hafta A101 katalog indirimli ürünler listesi

    Paşabahçe Plastik Kapaklı Dikdörtgen Borcam 1320 cc 69,95 TL

    Paşabahçe Kapaklı Cam Kase 2'li 54,95 TL

    Keramika Renkli Kalp Çerezlik 14 cm 19,95 TL

    Keramika Renkli Kupa 10 cm 19,95 TL

    Kılıflı Cam Matara 500 ml 29,95 TL

    Borosilikat Cam Kahve Karafı 700 ml 129,95 TL

    Safir Kase 19,95 TL

    Desenli Baharatlık 19,95 TL
  • A101 aktüel 8 Haziran 2023 kataloğu çıktı! Bu hafta A101 katalog indirimli ürünler listesi

    Ball Döküm Kek Kalıbı 269,95 TL

    Salata Kurutucu 64,95 TL

    Çocuk Mama Seti 2'li 19,95 TL

    Metaltex Düzenleyici Raf 49,95 TL
  • A101 aktüel 8 Haziran 2023 kataloğu çıktı! Bu hafta A101 katalog indirimli ürünler listesi
  • A101 aktüel 8 Haziran 2023 kataloğu çıktı! Bu hafta A101 katalog indirimli ürünler listesi

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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