A101 yeni kataloğunu alışverişseverler ile paylaştı. A101 19 Haziran Perşembe aktüel kataloğunda; ev eşyaları, giyim ve temel gıda itiyaçları gibi birçok kategoride ürün gündemdeki yerini aldı. Peki, A101'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 19 Haziran Perşembe A101 kataloğu...