Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş A101 aktüel ürünler kataloğu: 26 Aralık A101 indirimlerinde bu hafta neler var, hangi ürünler indirimli?

        A101 aktüel ürünler kataloğu: 26 Aralık A101 indirimlerinde bu hafta neler var, hangi ürünler indirimli?

        A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 26 Aralık A101 aktüel ürünlerde kablosuz klavye mouse seti, PP makyaj çantası, dikey ısıtıcı, buhar kazanlı ütü indirimde olacak. Aldın Aldın sloganıyla indirimli ürünlerini paylaşan markette Philips 55 İnç 4K UHD Smart Led TV 22.999 TL, Toshiba 50 İnç 4K Ultra HD Android TV 13.999 TL, Reeder S23 Pro Max 6/128 GB 4.299 TL, Piranha Bluetooth Kulaklık 399 TL'den satışa çıkıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 12:38 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli listesini duyurdu. Kataloğun ilk sayfasında televziyon, valiz, koltuk yer alırken makyaj çantası, dikey ısıtıcı, buhar kazanlı ütüde indirimler arasında bulunuyor. İşte 26 Aralık A101 indirim listesi

        2

        A101 26 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

        Philips 55 İnç 4K UHD Smart Led TV 22.999 TL

        Toshiba 50 İnç 4K Ultra HD Android TV 13.999 TL

        3

        Reeder S23 Pro Max 6/128 GB 4.299 TL

        Piranha Bluetooth Kulaklık 399 TL

        PP Makyaj Çantası 279 TL

        Kablosuz Klavye Mouse Seti 499 TL

        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Teğmenler için karar günü 16 Ocak
        Teğmenler için karar günü 16 Ocak
        Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
        Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
        Okan Buruk başarıya doymadı!
        Okan Buruk başarıya doymadı!
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Ödülü geri alındı
        Ödülü geri alındı
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"