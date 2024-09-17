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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 Aldın Aldın kataloğu 19 Eylül 2024: Bu hafta A101'e çekme karavan ve benzinli ATV geliyor!

        A101 Aldın Aldın kataloğu 19 Eylül 2024: Bu hafta A101'e çekme karavan ve benzinli ATV geliyor!

        A101 Aldın Aldın kataloğu yayınlandı. 19 Eylül'den itibaren A101 şubelerinde olacak aktüel ürünlerde bu hafta; çekme karavan, benzinli ATV, elektrikli moped ve elektrikli bisiklet başı çekiyor. Bunun dışında mobilya, televizyon, beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden onlarca ürün de satışta olacak. İşte, A101 Aldın Aldın 19 Eylül 2024 aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:11
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        1

        A101 Aldın Aldın 19 Eylül 2024 aktüeli yayınlandı. Bu hafta seyahatseverler için karavan, moped, bisiklet ve ATV geliyor. Öte yandan, mutfak eşyaları, küçük ev aletleri, ev tekstili, mobilya, beyaz eşya da satışa çıkacak diğer ürünler arasında yerini aldı. İşte, A101 Aldın Aldın 19 Eylül 2024 aktüel kataloğu...

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        A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU 19 EYLÜL

        Revolt RA5 180 cc Off-Road Benzinli ATV 84.990 TL

        Volta VS2 Elektrikli Moped Beyaz 29.990 TL

        Volta VB4 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

        3

        Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 239 bin TL

        Erba Karavan 3.60 Çekme Karavan 209 bin TL

        4

        Pierre Cardin PC-C200001 Saç Maşası 499 TL

        Hometech Elektrikli Katlanabilir Çelik Cezve 399 TL

        SEG NF 4631 No-Frost Buzdolabı 14.599 TL

        Arzum AR4070 Cleancompact Cyclone Süpürge 2.999 TL

        Samsung MS20A3010AL/TR Mikrodalga Fırın 2.999 TL

        SEG DD 6196 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 8.599 TL

        5

        Philips 40PFS6009/62 40'' Full HD Led Smart TV 10.999 TL

        Philips 65PUS7009/62 65'' 4K Ultra HD Smart LED TV 28.999 TL

        Vita köşe takımı 11.290 TL

        6

        Çift Kişilik Battaniye Pembe 180 x 200 cm 399 TL

        Penti Her Gün 15Den Kadın Dizaltı Pantolon Çorabı 2'li Siyah 37 TL

        Çizgili Plaj Piknik Sandalyesi Yeşil Beyaz 229 TL

        Maxi Organizer 13 L Beyaz 45 TL

        Silk & Blue Erkek Çocuk Uzun Kollu Pijama Takımı Gri 199 TL

        7

        Herevin Ayran Sürahisi 1460 cc Gri Mor 75 TL

        Ayaklı Cam Sunumluk 6'lı 99 TL

        Emaye Tart Kalıbı 99 TL

        Manuel Kollu Rende 249

        Metaltex Renkli Metal Süzgeç 20 cm Kırmızı 99 TL

        8
        9
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