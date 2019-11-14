A101 çalışma saatleri güncel 2019

Türkiye'nin 81 ili ve yüzlerce ilçesinde 7.000 mağazasıyla perakende sektörünün en fazla mağazasına sahip A101, aktüel indirimlerle vatandaşlara hizmet veriyor. Her hafta birbirinden farklı indirimlerle tüketicinin karşısına çıkan A101'in çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. "A101 sabah saat kaçta açılıyor, akşam kaçta kapanıyor?" sorusunun yanıtını arayanlar için A101 hakkında bilgileri derledik. İşte 2019 yılın A101'in çalışma saatleri...
A101 MARKETLER ZİNCİRİ
En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerine ulaştırmak hedefiyle yola çıkan A101 Yeni Mağazacılık A.Ş veya kısaca A101, Türkiye'de indirim mağazacılığı pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapmıştır. Müşterilerine düşük maliyetli, gıda ve tüketim malzemesi sunan mağazasının içerisinde; kahvaltılıklar, içecekler, temizlik malzemeleri, bakliyat ürünler, dondurulmuş ürünler, çikolata çeşitleri, çocuk bezleri, her çeşit yağlar gibi birçok ürün bulunmaktadır. 81 ilde 7.000 mağazasıyla perakende sektörünün en fazla mağazasına sahip A101'in 16 Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
"Harca harca bitmez” sloganı ile işletilen A101 Marketlerinin çalışma saatleri, hafta içi her gün sabah 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet verir. A101 alışveriş marketlerinin sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu şubeleri bulunmaktadır.
A101'DEKİ BELLİ BAŞLI ÜRÜN GRUPLARI
İçecek Grubu
Su, Meyve Suları, Maden Suları, Gazlı İçecekler, Çay, Kahve, Toz İçecekler, Şalgam Suyu, Sporcu İçecekleri, Enerji İçeceği
Süt ve Sütlü Mamüller
Süt, Yoğurt, Ayran, Tereyağı, Beyaz Peynir, Kaşar Peynir, Krem Peynir, Özellikli Peynirler, Hazır Tatlılar
Et ve Etli Mamüller
Taze Tavuk Eti Tabaklı, Taze Tavuk Eti Poşetli, Pişirilmeye Hazır Et Ürün, Sucuk, Sosis, Salam, Yumurta, Jambon
Bakliyat ve Unlu Mamüller
Makarnalar, Ekmek, Pirinç, Bakliyat, Unlar, Pudingler, Şeker, Yufka, Krem Şanti, Kakao, Maya, Pasta Sosları, Buğday Nişastası, Mantı, İrmik, Kuru Tatlılar
Kuruyemişler ve Cips Ürünleri
Kahvaltılıklar
Zeytin, Reçel, Bal, Gevrekler, Helva, Musli, Ezmeler, Kahvaltılık Sos
Bisküvi ve Şekerleme
Bisküvi, Krakerler, Kekler, Gofretler, Çikolata ve Çikolata Barlar, Şekerlemeler, Cikletler, Vitaminler, Çocuk Maması, Etimek, Grissini
Konserve ve Baharatlar
Baharatlar, Bulyon, Çorba, Hazır Yemek, Ketçap, Mayonez, Konserve, Sirke, Soslar, Turşular, Tuz, Kabartma Tozu / Vanilin,
Harçlar, Közlenmiş Ürünler
Margarin ve Sıvı Yağlar
Meyve ve Sebzeler
Dondurma ve Dondurulmuş Ürünler
Deterjan ve Temizlik Ürünleri
Toz Deterjan, Bulaşık Deterjanı, Çamaşır Suyu, Yumuşatıcı, Bez ve Süngerler, Bulaşık Teli ve Eldiveni, Lavabo Fayans, Sert Yüzey Temizleyici, Çözücü, Koku Giderici, Sabun, Cam Temizleyici, Halı Temizleyici, Arap Sabunu, Sıvı Deterjan
Kağıt Ürünleri
Çocuk Bezi, Hijyenik Ped, Kağıt Havlu, Kağıt Mendil, Kağıt Peçete, Tuvalet Kağıdı, Islak Kağıt Ürünleri
Kozmetik Ürünleri
Bebek Bakım Ürünleri, Ağız Bakım, Kremler ve Losyonlar, Deo-Edt-Roll On Stick, Kolonyalar, Pamuk ve Kulak Çubuğu, Saç Bakım, Sağlık Ürünleri, Traş Ürünleri, Vücut Bakım, Sıvı Sabun, Yüz Bakım
Gıda Dışı
Çoraplar, Folyo - Streç Film, Bardak, Plastik Torbalar, Piller, Kişisel Bakım, Kibrit ve Çakmak, Aydınlatma Gereçleri, Ayakkabı Boyası ve Sünger, Bijuteri, Kontör
A101 İLETİŞİM
A101 merkez binası, Saray Mahallesi, Naya Sokak No: 2/A 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. A101 merkez şubesinin santraline 0216 633 25 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 633 25 00 faks numarasıyla erişebilirsiniz. A101'in çağrı Merkezi numarası ise 444 0 101'dir.
YORUMLAR