A101'e maxi scooter geliyor! İşte 24 Ağustos Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu
Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan A101 24 Ağustos Perşembe gününden itibaren onlarca ürünü satışa sunuyor. 24 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan maxi scooter, marka spor ayakkabı, halı çeşitleri ve küçük ev aletleri dikkat çekti. İşte 24 Ağustos Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi...
A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden farklı onlarca ürünle birlikte yayınlandı. 24 Ağustos Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan maxi scooter, marka spor ayakkabı, telefonlar ve mobilya çeşitleri satışa çıkıyor. İşte 24 Ağustos 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...
24 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
50" Ultra HD Android TV - 9.599 TL
65" Ultra HD Android TV - 15.999 TL
Bluetooth Kulaklık- 549,00 TL
Powerbank- 259,00 TL
3'lü Koltuk- 3.490,00 TL
Katlanır Piknik Masası- 299,00 TL TL
Siyah Cam Ankastre 3'lü- 4.799,00 TL
Çekmeceli Derin Dondurucu- 6.099,00 TL
Buz Dolabı- 7.499,00 TL
Çamaşır Makinesi- 9.199,00 TL
Maxi Scooter 59.990 TL
Elektrikli Cezve 159,00 TL
Banyo Baskülü- 189,00 TL
Seyahat Ütüsü- 399,00 TL
Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi- 349,00 TL
Ventus Saç Kurutma Makinesi- 349,00
Emaye mangal 50'lik 159,00 TL
Sinek kovucu 139,00 TL
Orta boy kafesli mangal teli- 44,90 TL
Izgaralı piknik mangal- 69,90 TL