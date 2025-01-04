A101 9 Ocak Perşembe aktüel kataloğu: Elektrikli moped geliyor!
A101'de bu perşembe beyaz eşya ve teknoloji fırsatları dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 9 Ocak Perşembe A101 aktüel ürünler listesi...
A101 aktüel kataloğu onlarca üründe indirimleri ve beyaz eşya fırsatları gündeme geldi. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 9 Ocak bu perşembe A101 kataloğunda neler indirime girdi? İşte A101'de haftanın fırsatları...
A101 AKTÜEL KATALOĞU
Vestel 11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 16.990 TL
Piranha Darbeli Matkap 699 TL
Piranha Dekupaj Testere 699 TL
Piranha 12 V Akülü Vidalama Seti 799 TL
Kiwi Şarjlı El Testeresi 1.199 TL
SEG Bulaşık Makinesi 10.999 TL
SEG No Frost Buzdolabı 20.999 TL
JVC 70' 4K Ultra HD Smart Tv 29.999 TL
Toshiba 43' 4K UHD Android Tv 11.499 TL
Philisp 40' Full HD Led Tv 11.999 TL
Philips 32' HD Led Smart Tv 8.999 TL
Lenovo Idepad Slim 3 Laptop 8.999 TL
Panasonic TU400 Cep Telefonu 1.999 TL
Range Oyuncu Koltuğu 3.499 TL
Ofis Bazaar Oyuncu Masası 1.850 TL
Lenovo 150 Wireless Mouse 349 TL
Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL
Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 1.599 TL
Arzum Cleancompact Elektrikli Süpürge 2.999 TL
Arzum Airchef Sıcak Hava Fritözü 1.999 TL
English Home Çıkarılabilir Tabakalı Tost Makinesi 1.499 TL
English Home Mini Blender Seti 1.299 TL
Paşabahçe 3 Katlı Sunumluk 199 TL
Paşabahçe Aurora Çay Bardağı 6'lı 125 TL
Paşabahçe Rain Kase 4'lü 119 TL
Paşabahçe Rain Meşrubat Bardağı 3'lü 65 TL