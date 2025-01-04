Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş A101 market 9 Ocak Perşembe aktüel ürünler kataloğu: Perşembe Aldın Aldın fırsatları! Bu hafta A101 aktüel kataloğu indirimli ürünler neler?

        A101 9 Ocak Perşembe aktüel kataloğu: Elektrikli moped geliyor!

        A101'de bu perşembe beyaz eşya ve teknoloji fırsatları dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 9 Ocak Perşembe A101 aktüel ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 00:51 Güncelleme: 04.01.2025 - 00:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A101 aktüel kataloğu onlarca üründe indirimleri ve beyaz eşya fırsatları gündeme geldi. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 9 Ocak bu perşembe A101 kataloğunda neler indirime girdi? İşte A101'de haftanın fırsatları...

        2

        A101 AKTÜEL KATALOĞU

        Vestel 11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 16.990 TL

        Piranha Darbeli Matkap 699 TL

        Piranha Dekupaj Testere 699 TL

        Piranha 12 V Akülü Vidalama Seti 799 TL

        Kiwi Şarjlı El Testeresi 1.199 TL

        3

        SEG Bulaşık Makinesi 10.999 TL

        SEG No Frost Buzdolabı 20.999 TL

        JVC 70' 4K Ultra HD Smart Tv 29.999 TL

        Toshiba 43' 4K UHD Android Tv 11.499 TL

        Philisp 40' Full HD Led Tv 11.999 TL

        4

        Philips 32' HD Led Smart Tv 8.999 TL

        Lenovo Idepad Slim 3 Laptop 8.999 TL

        Panasonic TU400 Cep Telefonu 1.999 TL

        Range Oyuncu Koltuğu 3.499 TL

        Ofis Bazaar Oyuncu Masası 1.850 TL

        Lenovo 150 Wireless Mouse 349 TL

        5

        Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL

        Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 1.599 TL

        Arzum Cleancompact Elektrikli Süpürge 2.999 TL

        Arzum Airchef Sıcak Hava Fritözü 1.999 TL

        English Home Çıkarılabilir Tabakalı Tost Makinesi 1.499 TL

        English Home Mini Blender Seti 1.299 TL

        6

        Paşabahçe 3 Katlı Sunumluk 199 TL

        Paşabahçe Aurora Çay Bardağı 6'lı 125 TL

        Paşabahçe Rain Kase 4'lü 119 TL

        Paşabahçe Rain Meşrubat Bardağı 3'lü 65 TL

        7
        8
        9
        10
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hastaneye giderken takside doğurdu
        Hastaneye giderken takside doğurdu
        Trump'ın davası 10 Ocak'ta görülecek
        Trump'ın davası 10 Ocak'ta görülecek
        Çin elektrikli uçan arabasını tanıttı
        Çin elektrikli uçan arabasını tanıttı
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Cenaze programında değişiklik
        Cenaze programında değişiklik
        Taşla öldürülmüştü, fail arkadaşı çıktı
        Taşla öldürülmüştü, fail arkadaşı çıktı
        ABD İran'ı vurma planı hazırladı
        ABD İran'ı vurma planı hazırladı
        Beşiktaş kötü gidişe 'dur' diyemedi!
        Beşiktaş kötü gidişe 'dur' diyemedi!
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        İmzaya kaldı! İstanbul'a geliyor
        İmzaya kaldı! İstanbul'a geliyor
        İsrail doğrudan savaşa hazırlanıyor
        İsrail doğrudan savaşa hazırlanıyor
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası