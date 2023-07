A24'ün yeni korku filmi zirvede "Konuş Benimle" gece uykusuz bırakacak!

Geçtiğimiz yıl En İyi Film ve 7 Oscar ödülünün sahibi olan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filminin yapım şirketi A24, elde ettiği başarıyı devam ettirmeye çalışıyor. Son yıllarda yayınladığı Cadı (The Witch), Ayin (Herediary), Ritüel (Midsommar ve X gibi filmlerle korku türünde adını duyuruyor.

ROTTEN TOMATES'DA 100 ÜZERİNDEN 97 PUAN ALDI

Ancak A24'ün korku filmleri listesinde en etkileyici yapımı Rotten Tomatoes'a göre "Konuş Benimle" (Talk to me). Talk to me, Rotten Tomates'da 100 üzerinden 97 puan alarak X, Sain Maud ve Pearl gibi filmleri geçti.