Haberler Dünyadan A24'ün yeni korku filmi zirvede "Konuş Benimle" gece uykusuz bırakacak!

A24'ün yeni korku filmi zirvede "Konuş Benimle" gece uykusuz bırakacak! Sundance Film Festivali'nde gösterilen Konuş Benimle (Talk to Me) Türkiye'de 1 Eylül'de gösterime girecek. Rotten Tomatoes'da A24 yapım şirketinin şimdiye kadarki en yüksek puanlı korku filmi olan "Konuş Benimle" bu hafta yurt dışında vizyona girdi. A24 şirketi geçen yıl "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" ile En İyi Film de dahil olmak üzere 7 dalda Oscar ödülünün sahibi oldu. Habertürk Giriş: 29.07.2023 - 11:52 Güncelleme: 29.07.2023 - 11:52 facebook

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Geçtiğimiz yıl En İyi Film ve 7 Oscar ödülünün sahibi olan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filminin yapım şirketi A24, elde ettiği başarıyı devam ettirmeye çalışıyor. Son yıllarda yayınladığı Cadı (The Witch), Ayin (Herediary), Ritüel (Midsommar ve X gibi filmlerle korku türünde adını duyuruyor.

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ROTTEN TOMATES'DA 100 ÜZERİNDEN 97 PUAN ALDI Ancak A24'ün korku filmleri listesinde en etkileyici yapımı Rotten Tomatoes'a göre "Konuş Benimle" (Talk to me). Talk to me, Rotten Tomates'da 100 üzerinden 97 puan alarak X, Sain Maud ve Pearl gibi filmleri geçti.