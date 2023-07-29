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        Haberler Dünyadan A24'ün yeni korku filmi zirvede "Konuş Benimle" gece uykusuz bırakacak!

        A24'ün yeni korku filmi zirvede "Konuş Benimle" gece uykusuz bırakacak!

        Sundance Film Festivali'nde gösterilen Konuş Benimle (Talk to Me) Türkiye'de 1 Eylül'de gösterime girecek. Rotten Tomatoes'da A24 yapım şirketinin şimdiye kadarki en yüksek puanlı korku filmi olan "Konuş Benimle" bu hafta yurt dışında vizyona girdi. A24 şirketi geçen yıl "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" ile En İyi Film de dahil olmak üzere 7 dalda Oscar ödülünün sahibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 11:52
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        Geçtiğimiz yıl En İyi Film ve 7 Oscar ödülünün sahibi olan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filminin yapım şirketi A24, elde ettiği başarıyı devam ettirmeye çalışıyor. Son yıllarda yayınladığı Cadı (The Witch), Ayin (Herediary), Ritüel (Midsommar ve X gibi filmlerle korku türünde adını duyuruyor.

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        ROTTEN TOMATES'DA 100 ÜZERİNDEN 97 PUAN ALDI

        Ancak A24'ün korku filmleri listesinde en etkileyici yapımı Rotten Tomatoes'a göre "Konuş Benimle" (Talk to me). Talk to me, Rotten Tomates'da 100 üzerinden 97 puan alarak X, Sain Maud ve Pearl gibi filmleri geçti.

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        GEÇEN SENE OSCAR ALMIŞ FİLMİN PUANINI GEÇTİ

        Avustralya yapımı film 28 Temmuz'da yurt dışında vizyona girdi. Film daha yeni vizyona girmiş olmasına rağmen Akademik Ödüller'de 7 dalda Oscar almış Her Şey Her Yerde Aynı Anda'nın üstünde bir puana sahip.

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        "KONUŞ BENİMLE" KONUSU NE ANLATIYOR?

        Şimdiden büyük beğeni toplayan Konuş Benimle, mumyalanmış bir el bulan ve farkında olmadan şeytani güçler serbest bırakan bir grup arkadaşın hikayesini anlatıyor.

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        TÜRKİYE'DE 1 EYLÜLDE VİZYONA GİRECEK

        Adelaide ve Sundance film festivallerinde gösterilen film için "Geceleri sizi uykusuz bırakacak zekice bir korku" yorumları yapıldı. Konuş Benimle, Türkiye'de 1 Eylül'de vizyona girecek.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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