Audi amiral gemisi modeli A8’de 48 voltluk elektrik sisteminden güç alan yeni aktif süspansiyon sistemi sunmaya başladı. Bu sistemde her tekerlek ayrı olarak kontrol edilerek, yol koşullarına uyum sağlıyor.

Her tekerlekte ayrıca, 48 voltluk ana elektrik sisteminden beslenen bir elektrikli motor yer alıyor. Önde yer alan kamera ve sensörler sayesinde A8 sedan yoldaki tümsekleri önceden tespit ederek aktif süspansiyonu önceden yola göre ayarlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, bu sistemle süspansiyonun tam olarak doğru zamanda yola kusursuz tepki vermesi sağlanarak, titreşim ve sarsıntılar neredeyse tamamen ortadan kaldırılıyor. Aktif süspansiyon sistemi aracın gövdesini bir saniyenin onda biri kadar sürede 85 milimetreye kadar kaldırabiliyor.

GEREKLİ DURUMLARDA ARACI YÜKSELTİYOR

Otomobilin çevresindeki tehlikeli durumları algılayabilen sensörler sayesinde Audi A8'in, 25 kilometre ve daha fazla hızla yaklaşan bir aracı tespit edebildiği ve olası yan çarpmada, aktif süspansiyon sisteminin, çarpma tarafında gövdeyi 80 milimetreye kadar yükselttiği kaydediliyor.

Söz konusu hareket çarpma enerjisini emmeye yarıyor, kabinin deformasyonu ve araç içindeki yolcunun göğüs ve karın bölgelerindeki olası yaralanmaları da engelliyor.