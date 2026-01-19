TCMB faiz beklenti anketi yayımlandı: Merkez Bankası 2026 Ocak faiz kararını ne zaman açıklayacak, beklenti ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Yerel piyasalarda bekleyiş sürerken, AA Finans'ın faiz beklenti anketi yayımlandı. 46 ekonomistle yapılan ankette, faiz indirimi sinyali verildi. Peki, TCMB ocak faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklenti ne yönde?
Yılın ilk faiz kararı için geri sayım başladı. 2025 yılını faiz indirimi ile noktalayan Merkez Bankası'nın yeni yılda izleyeceği politika merak ediliyor. Faiz kararı, piyasaların odağına yerleşirken, AA Finans faiz beklenti anketini yayımladı. Peki, 2026 Ocak TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde?
TCMB 2026 OCAK FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası yılın ilk faiz toplantısını 22 Ocak 2026 Perşembe günü yapacak ve faiz kararı saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşılacak.
AA FİNANS OCAK FAİZ BEKLENTİ ANKETİ YAYIMLANDI
AA Finans'ın TCMB'nin 22 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 46 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.
Ekonomistlerin ocak ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5'e çekilmesi yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.