Yılın ilk faiz kararı için geri sayım başladı. 2025 yılını faiz indirimi ile noktalayan Merkez Bankası'nın yeni yılda izleyeceği politika merak ediliyor. Faiz kararı, piyasaların odağına yerleşirken, AA Finans faiz beklenti anketini yayımladı. Peki, 2026 Ocak TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde?