Aaron Boupendza için Atalanta iddiası - 8 milyon Euro

Süper Lig'de 2020-21 sezonunu 22 golle gol kralı olarak tamamlayan Atakaş Hatayspor'un Gabonlu futbolcusu Aaron Boupendza 8 milyon Euro karşılığında Atalanta'ya transfer oluyor. Gabon Review sitesine göre; Atakaş Hatayspor, 24 yaşındaki oyuncu için İtalyan deviyle 8 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Boupendza ile Fenerbahçe, Galatasaray, Celtic, Rangers ilgileniyordu...

Devre arasında Rus Süper Ligi takımlarından Krasnodar, Aaron Boupendza için 8 milyon Euro teklif etmişti. Kulüpler anlaşsa da Gabonlu golcü transferden son anda vazgeçtiği için Hatay'da kalmıştı.

Sezonun başında forma şansı bulamayan 24 yaşındaki forvet adını ilk yarıda oynanan Antalyaspor maçıyla duyurmuştu. Karşılaşmanın ilk yarısında 4 gol atan oyuncu, ligde bir maçın ilk yarısında 4 gol atan futbolcular listesine girmeyi başardı.