AB, ABD'den müzakere talep ediyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD'nin uygulamaya koyduğu AB'ye yönelik tarifleri müzakere etmek istediklerini söyledi.

Sefcovic, AB üyesi ülkelerin ticaret bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, ABD ile yaşanan ticari sorunları görüştüklerini anlatan Sefcovic, ABD ticaret yetkilileri ile yaptığı görüşmeler konusunda bakanlara bilgi verdiğini anlattı.

Sefcovic, "En önemli ortağımız olan ABD ile ticaret durumu zor bir noktada. Tarifeler, AB’nin ABD'ye 380 milyar avro değerindeki ihracatını etkiliyor." dedi.

AB'nin ABD'ye ihracatının yüzde 70'inin yüzde 20, 25 veya daha yüksek gümrük vergileri ile karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Sefcovic, "Bu mevcut durumdaki 7 milyar avronun 11 kat üzerinde bir miktar. 80 milyar avronun üzerinde gümrük vergisi anlamına geliyor." diye konuştu.

REKLAM

Sefcovic, ilk günden itibaren ABD ile anlamlı müzakereler başlatmaya odaklandığını vurgulayarak, "Açık olalım, ABD ile ilişki kurmak hem zaman hem de çaba gerektirecek. Şu anda görüşmelerin erken aşamalarındayız." diye konuştu.