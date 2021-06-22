Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamAB çelik ithalatına karşı getirdiği önlemleri üç yıl daha uzatacak
ABONE OL

AB, çelik ithalatına karşı getirdiği önlemleri üç yıl daha uzatacak

Avrupa Birliği (AB) 2018'den beri çelik ithalatına yönelik uyguladığı kota ve gümrük vergileri sistemini AB üreticilerinin ithalatta yaşanabilecek artıştan etkilenmemesi için üç yıl daha uzatacak

AB çelik ithalatına karşı getirdiği önlemleri üç yıl daha uzatacak
Reuters

AB'ye çelik ithalatı yapan başlıca ülkeler arasında Türkiye, Çin, Hindistan, Rusya, Güney Kore ve Ukrayna var.

Washington'ın çelik ithalatına uyguladığı %25 gümrük vergisi ABD'nin kapılarını pek çok ihracatçıya kapatırken, AB'nin paslanmaz çelik de dahil olmak üzere 26 çelik türevine koruyucu önlemler getirmesine neden olmuştu. AB kotayı aşan ithal çeliğe gümrük vergisi uyguluyor. Kota her yıl artırılmakta.

Fransa, Almanya, İtalya dahil olmak üzere 12 AB ülkesi Ocak ayında Avrupa Komisyonu'na 30 Haziran'da süresi dolacak önlemlerin uzatılması için çağrıda bulunmuştu.

AB'nin ticaret politikalarını yöneten komisyon önlemleri değerlendirdikten sonra üç yıl daha uzatmaya karar verdi. Kota başlangıçta ve 2022 ile 2023'te %3 artırılacak.

Önlemler üç yılı aşkın sürmüş olacağı için Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) kuralları kapsamında kotaya tabi olanlar AB ürünlerine gümrük vergisi getirme gibi karşı tedbirler alabilecekler.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hindistan'a yaş meyve sebze ihracatı 120 kat arttı
İŞ-YAŞAMHindistan rekoru
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'ne reasürans desteğine ilişkin karar
İŞ-YAŞAMReasürans desteğine ilişkin karar
Bazı tarım ürünlerinin gümrük vergileri oranlarda artışa gidilmeden yeniden düzenlendi
İŞ-YAŞAMBazı tarım ürünlerinde gümrük vergisi kararı
AYM'den TCMB Meclis üyeliği kararı
İŞ-YAŞAMAYM'den TCMB Meclis üyeliği kararı
Türkiye'de en yüksek gelir İstanbul'da
İŞ-YAŞAMTürkiye'de en yüksek gelir İstanbul'da
Lisanslı depolarda ürünlerini muhafaza edenlere verilecek destekler belli oldu
İŞ-YAŞAMLisanslı depoculukta destekler belli oldu
'Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı
İŞ-YAŞAM'Doğrudan Yatırım Stratejisi' Resmi Gazete'de
Haziran ayı tüketici güven endeksi açıklandı
İŞ-YAŞAMTüketici güveni haziranda arttı
Tarım ve Orman Bakanlığı: Büyükbaş hayvan varlığı 2002-2020 döneminde yüzde 83.2 artışla 18,2 milyon başa yüks
İŞ-YAŞAMBakanlıktan büyükbaş hayvan açıklaması
MNG Kargo'da satış süreci başladı
İŞ-YAŞAMMNG Kargo'da satış süreci başladı