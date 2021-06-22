AB çelik ithalatına karşı getirdiği önlemleri üç yıl daha uzatacak

Reuters

AB'ye çelik ithalatı yapan başlıca ülkeler arasında Türkiye, Çin, Hindistan, Rusya, Güney Kore ve Ukrayna var.



Washington'ın çelik ithalatına uyguladığı %25 gümrük vergisi ABD'nin kapılarını pek çok ihracatçıya kapatırken, AB'nin paslanmaz çelik de dahil olmak üzere 26 çelik türevine koruyucu önlemler getirmesine neden olmuştu. AB kotayı aşan ithal çeliğe gümrük vergisi uyguluyor. Kota her yıl artırılmakta.

Fransa, Almanya, İtalya dahil olmak üzere 12 AB ülkesi Ocak ayında Avrupa Komisyonu'na 30 Haziran'da süresi dolacak önlemlerin uzatılması için çağrıda bulunmuştu.

AB'nin ticaret politikalarını yöneten komisyon önlemleri değerlendirdikten sonra üç yıl daha uzatmaya karar verdi. Kota başlangıçta ve 2022 ile 2023'te %3 artırılacak.

Önlemler üç yılı aşkın sürmüş olacağı için Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) kuralları kapsamında kotaya tabi olanlar AB ürünlerine gümrük vergisi getirme gibi karşı tedbirler alabilecekler.