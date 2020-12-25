AB'den 5 milyar avroluk Brexit fonu hazırlığı

AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, "Brexit Uyum Fonu" kurulmasına yönelik düzenleme teklifini açıkladı.

Buna göre, İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılmasın ekonomik ve sosyal sonuçları ile mücadele amacıyla fon kurulacak.

Toplam 5 milyar avro kaynak aktarılacak fon, Brexit'ten en fazla etkilenen üye ülkelere ve ilgili sektörlerine mali destek sağlayacak.

Fon, sınır ve gümrük gibi kamu hizmetlerine, işletmelere, İngiliz karasularında balıkçılık faaliyetinde bulunanlara ve Brexit nedeniyle işini kaybedenlerin eğitimine mali destek verecek.

Söz konusu fon teklifinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki görüşmelerin sonucunda İngiltere ve AB, Brexit sonrası ticaret anlaşmasında uzlaşmıştı.