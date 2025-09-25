Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.366,93 %0,31
        DOLAR 41,4699 %0,07
        EURO 48,8022 %0,25
        GRAM ALTIN 4.977,28 %-0,03
        FAİZ 39,80 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 58,62 %0,12
        BITCOIN 111.783,00 %-1,57
        GBP/TRY 55,9163 %0,27
        EUR/USD 1,1751 %0,11
        BRENT 69,05 %-0,38
        ÇEYREK ALTIN 8.137,86 %-0,03
        Haberler Ekonomi Teknoloji AB'den Apple, Google ve Microsoft'a sıkı takip - Teknoloji Haberleri

        AB'den Apple, Google ve Microsoft'a sıkı takip

        Avrupa Birliği (AB), Apple, Booking.com, Google ve Microsoft'tan finansal dolandırıcılığa karşı aldıkları önlemler hakkında detaylı bilgi talep etti. Açıklamada, dolandırıcıların hedeflerini tespit etmek ve onlarla iletişim kurmak için çevrim içi platformlar ve arama motorlarını yaygın olarak kullanıldıkları anımsatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 07:30 Güncelleme: 25.09.2025 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB'den Apple, Google ve Microsoft'a sıkı takip
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, Apple App store, Booking.com, Microsoft Bing, Google Play ve Google aramalar gibi platformlardan finansal dolandırıcılıklarla ilgili riskleri nasıl tespit ettikleri ve yönettikleri konusunda resmi bilgi talep edildiğini açıkladı.

        Açıklamada, dolandırıcıların hedeflerini tespit etmek ve onlarla iletişim kurmak için çevrim içi platformlar ve arama motorlarını yaygın olarak kullanıldıkları anımsatıldı.

        AB yasaları uyarınca, çok büyük çevrim içi platformlar ve arama motorlarının, yasa dışı içeriğin yayılması ve tüketici korumasıyla ilişkili sistemik riskleri değerlendirmesi ve azaltması gerektiği hatırlatılan açıklamada, AB Komisyonunun, şirketlerden sahte içeriklerin varlığını nasıl değerlendirdikleri ve finansal dolandırıcılık risklerini azaltmak için hangi önlemleri aldıkları konusunda ayrıntılı bilgi istediği kaydedildi.

        AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların katı kurallara uyması gerekiyor. AB, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara'ya yağış geliyor... Sıcaklık düşüyor... 2 bölgede sağanak!
        Marmara'ya yağış geliyor... Sıcaklık düşüyor... 2 bölgede sağanak!
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        Tedesco mağlubiyetin sebebini açıkladı!
        Tedesco mağlubiyetin sebebini açıkladı!
        Anne ve 2 oğlu, barışmak için gittikleri evde öldürüldü!
        Anne ve 2 oğlu, barışmak için gittikleri evde öldürüldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya tatsız başlangıç!
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya tatsız başlangıç!
        "Fenerbahçe'nin futbol aklı kim?"
        "Fenerbahçe'nin futbol aklı kim?"
        38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Rafa Silva şov yaptı, Beşiktaş kazandı!
        Rafa Silva şov yaptı, Beşiktaş kazandı!
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM'de konuştu
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM'de konuştu
        "Trump Batı Şeria konusunda söz verdi"
        "Trump Batı Şeria konusunda söz verdi"
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        Mahkeme durdurulmasına hükmetti, YSK'dan devam kararı
        Mahkeme durdurulmasına hükmetti, YSK'dan devam kararı
        Sigortada hareketli dönem
        Sigortada hareketli dönem
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı