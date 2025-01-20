ABD'nin yeni başkanı Donald Trump için tebrik mesajları
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump için tebrikte bulundu. Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Trump'a tebrikte bulunarak "Bugün değişim günü" dedi.
Kallas, Trump'ın Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olmasının ardından X hesabından kutlama mesajı paylaştı.
"Donald Trump'ı görevdeki ikinci dönemine başlaması dolayısıyla tebrik ediyoruz." ifadesini kullanan Kallas, şunları kaydetti:
"Transatlantik bağ, Atlantik'in her iki yakasına da refah ve güç getirdi. Birlikte, küresel zorluklarla başa çıkmak için daha güçlü ve daha güvenliyiz. Ortaklığımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz."
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da ayrı ayrı paylaştıkları ortak mesajda, "AB, küresel zorluklarla başa çıkmak için sizinle yakın şekilde çalışmayı dört gözle bekliyor. Birlikte, toplumlarımız daha büyük bir refaha ulaşabilir ve ortak güvenliklerini güçlendirebilir. Bu, transatlantik ortaklığının kalıcı gücüdür." ifadelerini kullandı.
ABD'de ilk Trump dönemi, AB ve üye ülkeleri ile hem ekonomik hem siyasi anlamda ciddi gerilimlere sahne olmuştu.
ZELENSKİY DE TRUMP'IN YENİ DÖNEMİNİ KUTLADI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada "Başkan Trump'ı ve ABD halkını göreve başlama töreni vasıtasıyla kutluyorum. Bugün değişim günü. Aynı zamanda birçok problemin çözülmesi için umut günü." dedi.
NATO GENEL SEKRETERİ: TRUMP İLE BİRLİKTE SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRACAĞIZ
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Donald Trump'ı kutlarken "Trump ile birlikte savunma harcamalarını artıracağız. Barışı güç vasıtasıyla sağlayabiliriz. Başkan Donald Trump'a en sıcak tebriklerimi iletiyorum" dedi.
İSPANYA BAŞBAKANI: İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMAYI BEKLİYORUZ
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "47. ABD Başkanı Donald Trump'ı kutluyor ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesini bekliyoruz." dedi.
HOLLANDA BAŞBAKANI: ABD VE HOLLANDA TARİHİ BAĞLARA SAHİP
Hollanda Başbakanı Dich Schoof yayınladığı kutlama metninde "Hollanda ile ABD tarihi bağlara sahip. Bizler, güçlü müttefikleriz ve yakın çalışıyoruz. Hollanda hükûmeti adına ABD Başkanı Donald Trump'ı kutluyorum." dedi.
ALMANYA ŞANSÖLYESİ OLAF SCHOLZ: ABD BİZİM EN YAKIN MÜTTEFİKİMİZ
Almanya Şansölyesi Olaf Scholz X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bugün, Başkan Donald Trump görevine başlıyor, tebrikler! ABD bizim en yakın müttefikimiz. politikamızın ana hedefi olumlu trans-atlantik ilişkilerdir." dedi.