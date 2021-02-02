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AB, Kovid-19 vakalarının yoğun olduğu bölgelerden yapılacak seyahatleri caydırmaya çalışıyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla üye ülkelerin, salgının yoğun olduğu bölgelerden gelenleri caydırmak amacıyla bazı önlemler uygulaması konusunda tavsiye kararı aldı.

AB, Kovid-19 vakalarının yoğun olduğu bölgelerden yapılacak seyahatleri caydırmaya çalışıyor
AA

Konsey'den yapılan açıklamaya göre, güncellenen tavsiye kararında yeşil, turuncu, kırmızı ve gri renklerden oluşan mevcut risk haritasına "koyu kırmızı" eklendi.

Salgının yoğun olarak seyrettiği, son 14 günde 100 bin kişide 500'ün üzerinde Kovid-19 vaka bildirimi bulunan bölgelerin koyu kırmızıyla işaretlenmesi istendi.

AB ülkelerinin koyu kırmızı bölgelerden yapılacak zorunlu olmayan tüm seyahatleri caydırması, ancak zorunlu seyahatleri de engellememesi istendi.

AB Konseyi'nin tavsiye kararına göre, üye ülkelerin koyu kırmızı ile işaretlenmiş herhangi bir bölgeden gelen kişilerden varış öncesinde Kovid-19 testi yaptırmasını ve varışında karantinaya girmesini talep etmesi gerekecek. Benzer talepler virüsün yeni türlerinin görüldüğü yerlerden gelen kişiler için de geçerli olacak.

Turuncu, kırmızı ve gri bölgelerden gelenlerden de varış öncesi test yaptırmaları istenebilecek.

Taşımacılık hizmetlerini sağlayan kişilerden test istenmeyecek ancak mutlaka test yaptırılmasını gerektiren hallerde hızlı antijen testlerinin kullanılması istenecek.

Üye ülkelerde sınıra yakın yerlerde yaşayıp iş, eğitim veya ailevi sebeplerle sıkça sınırı geçmek zorunda kalanlardan test ve karantina istenmeyecek.

AB'nin risk haritasında koyu kırmızı eklenmeden önce İskandinavya'nın bazı bölgeleri hariç neredeyse tamamı kırmızı renkle işaretlenmişti. AB dışındaki birçok ülke de yüksek risk bölgesi kabul ediliyor. Koyu kırmızı kullanılan harita henüz yayınlanmadı.

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