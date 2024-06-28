AB yöneticileri belli oldu: Leyen yeniden koltukta, Konsey Başkanlığı'na tartışmalı isim

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından Brüksel'de düzenlenen zirvede, AB'yi gelecek 5 sene yönetecek isimler kararlaştırıldı.

AB liderleri, zirvede, AB Konseyi Başkanı olarak Costa'yı, AB Komisyonu Başkanı olarak von der Leyen'i, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı seçti.

Antonio Costa

AB Konseyi Başkanı olarak gelecek 5 yıl görev yapacak 1961 doğumlu Portekizli siyasetçi Costa, kariyerine avukat olarak başladı.

Costa, siyaset sahnesinde 1991'de Sosyalist Parti'den milletvekili olarak seçilerek yer edinmesinin ardından 1997'de Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandı.

Ülkesinde 1999'dan 2002'ye kadar Adalet Bakanı görevini üstlenen Costa, 2002- 2004 döneminde Sosyalist Parti Meclis Grubu'na başkanlık etti.

REKLAM

Costa'nın AB kariyeri, 2004'te başladı.

2004-2005 döneminde Sosyalist Parti'den AP milletvekili oldu ve AP Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Brüksel'deki kısa görev süresinin ardından 2014'te yolsuzluk şüphesiyle tutuklanan ve halen yargılanan eski Başbakan Jose Socrates'in hükümetinde içişleri bakanı olarak Portekiz'e döndü. Costa, bu görevi 2007'ye kadar sürdürdü daha sonra yerel siyasete geçti.

2007'den 2015'e kadar Lizbon Belediye Başkanlığı yapan Costa, 2015 seçimlerinde Sosyalist Parti'nin lideri olarak yarıştı ancak seçimi kaybetti. Buna rağmen Costa, muhalefetteki sol partilerle ittifak kurdu ve koalisyon hükümetinin başına geçerek ilk kez Başbakan oldu.

Costa, Kasım 2015'ten istifa ettiği Temmuz 2023'e kadar Portekiz Başbakanı olarak görev yaptı. Ancak 30 Ocak 2022'de yapılan son genel seçimlerde meclis çoğunluğunu elde ederek tek başına iktidara gelerek üstlendiği bu görevden, lityum ve yeşil hidrojenle ilgili kamu ihalelerinde yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddialarla bağlantılı hakkında açılan soruşturma nedeniyle 7 Temmuz 2023'te istifa etti.

REKLAM

Costa'nın AB Konseyi Başkanı seçilmesi, kendisine yönelik soruşturmalar devam ettiği için bazı kesimlerde şaşkınlık uyandırdı.

AB'ye üye ülkelerin liderlerinden oluşan, karar alma organı Konsey'e başkanlık edecek Costa, AB'nin genel siyasi yönünün ve önceliklerinin belirleneceği zirvelere ev sahipliği yapacak.