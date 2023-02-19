Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den üye ülkelere Ukrayna'ya askeri desteği hızlandırma çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB liderlerine, Ukrayna'ya tanklar da dahil olmak üzere ağır silahların sevkiyatını hızlandırmaları çağrısı yaptı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den üye ülkelere Ukrayna'ya askeri desteği hızlandırma çağrısı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Borrell, Almanya'daki 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Bir an önce Ukrayna'ya askeri desteğimizi artırmamız ve hızlandırmamız gerekiyor." dedi.

Liderlere seslenen Borrell, yapmaları gereken ilk ve acil şeyin, "Ukrayna'yı silahlandırmak" olduğunun altını çizdi.

Borrell, şöyle devam etti:

"Buradaki tüm Avrupalı liderler dün Rusya'nın bu savaşı kazanamayacağını, Ukrayna'nın galip gelmesi gerektiğini söylediler. O zaman sözlerden gerçeklere geçelim ve Ukrayna'ya askeri desteğimizi hızlandıralım. Çünkü Ukrayna, mevcut mühimmat açısından kritik bir durumda."

Sorunun yeni satın almaların veya ortak Avrupa satın alma programlarının tamamlanmasını beklemeden, "haftalar içinde" çözülmesi gerektiğini vurgulayan Borrell, "Elimizdekini, üye devletlerin sahip olduklarını kullanmalıyız." dedi.

Borrell ayrıca AB üye ülkelerine tanklar da dahil olmak üzere, ağır silahların sevkiyatını hızlandırmaları çağrısında bulundu.

AB Yüksek Temsilcisi, "Bir savaşı, klasik bir savaşı kazanmak için muharebe tanklarına ihtiyacınız olduğunu herkes bilir. Bu tür silahlar olmadan bu savaşı kazanamazsınız." değerlendirmesini yaptı.

Borrell, şunları kaydetti:

"155 milimetrelik obüs mermisini, bir Avrupa ülkesinin ordusunun satın alması neredeyse 10 ay sürüyor. Neredeyse bir yıl. Havadan havaya füze satın almak için neredeyse üç yıl. Bu, bugün yaşadığımız şeylere uygun değil. Çünkü yaşadığımız duruma uygun değiliz."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye depremlerle sarsıldı, gündem inşaatların yapımı: Peki dünyada durum ne? Dünya ülkelerinde deprem önlemleri! - Son dakika deprem haberleri
DÜNYA Türkiye inşaat yapımını konuşurken dünyada durum ne?
1861 Endonezya depremi aslında 32 yıl önce başlamıştı
DÜNYA Bu deprem tam 32 yıl sürdü!
Sensörlü balonlar depremi yerden değil gökyüzünden algılıyor
DÜNYA Depremi algılayan sensörlü balonlar
ABD'de görülen UFO'lar gizemini koruyor: Huron Gölü'ne düşürülen cisimlerin enkazları bulanamadı, aramalar sonlandı - Dünya haberleri
DÜNYA ABD'de 'tanımlanamayan cisimler' gizemini koruyor
Kayalarda biriken balık fosilleri büyük bir depremi tetikleyebilir
DÜNYA Balık fosilleri depremi tetikleyebilir
ABD-Çin arasında balon krizinin ardından ilk görüşme
DÜNYA ABD-Çin arasında balon krizinin ardından ilk görüşme
İsrail'de on binlerce kişi sokaklara döküldü
DÜNYA İsrail'de on binlerce kişi sokaklara döküldü
Neden bir depremi herkes aynı şekilde hissetmez?
DÜNYA Neden herkes depremi hissetmez?
Kayıp antik kent depreme karşı kırlangıç sistemi kullanıyordu
DÜNYA Antik kent depreme karşı böyle önlem alıyordu
Dünya'da meydana gelen en derin deprem bilimi cevapsız bıraktı
DÜNYA Yaşanan en derin deprem bilimi şaşırttı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.