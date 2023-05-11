Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna, henüz kazanmadı ama Rusya bu savaşı çoktan kaybetti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'da savaşın sürdüğünü ancak Rusya'nın savaşı çoktan kaybettiğini savundu.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna, henüz kazanmadı ama Rusya bu savaşı çoktan kaybetti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Borrell, özel bir kuruluşun girişimiyle Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda düzenlenen "Avrupa Savunma ve Güvenlik Zirvesi" etkinliğine katılarak soruları cevapladı.

Ukrayna'daki savaşla ilgili değerlendirmede bulunan Borrell, "Rus ordusu yenildi. Kiev'i birkaç hafta içinde almaya çalıştılar, yapamadılar, geri itildiler, Bahmut'u alamadılar. Rusya, bu savaşı çoktan kaybetti. Ukrayna, henüz kazanmadı ama Rusya açıkça askeri olarak kaybetti." ifadesini kullandı.

Borrell, AB'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin savaşın uzamasına neden olduğu eleştirilerinin sorulması üzerine, "Evet savaşı uzatıyorum çünkü Ukrayna, kendini savunuyor. Şunu anlamıyorlar; eğer biz Ukrayna'yı desteklemeyi kesersek, özgür ve bağımsız bir ülke olarak Ukrayna, haritadan silinecek." diye konuştu.

AB'nin halihazırda 17 bin Ukrayna askerini eğittiğini belirten Borrell, yıl sonu itibarıyla eğitilen asker sayısının 30 bin olacağını kaydetti.

TRUMP'A GÖNDERME

Borrell, AB ülkelerinin savunma harcamalarını artırmaları gerektiğine işaret ederek, "(eski ABD Başkanı Donald) Trump'ın hayranı değildim ancak haklı olduğu bir konu vardı. Avrupalıların yükü paylaşmadığını söylüyordu, bu doğru." diye konuştu.

Trump'ın dün uzun zaman sonra konuk olduğu CNN ekranında, "Avrupalıların kendi baskısı sayesinde savunma harcamalarını artırdığı" yönündeki sözlerinin anımsatılması üzerine Borrell, "Hayır, Trump yüzünden değil savaş yüzünden. Evet Trump, daha fazla harcama yapmak için baskı yapıyor ama aynı zamanda Putin'in çok iyi arkadaşı olduğunu söylemekten de mutluluk duyuyordu." dedi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İtalya'nın Milano kentinde patlama
DÜNYA İtalya'nın Milano kentinde patlama
Almanya'da Mercedes fabrikasında silahlı saldırı: 2 ölü
DÜNYA Almanya'da silahlı saldırı: 2 ölü
Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma çıktı
DÜNYA Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma çıktı
İspanya aşırı sıcaklarda açık havada çalışmayı yasaklayacak
DÜNYA İspanya'dan 'sıcak havada çalışma' kararı
14 Mayıs seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar Ankara'da! Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? - Gündem haberleri
DÜNYA Yurt dışı oyları Ankara'da
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar devam ediyor!
DÜNYA İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor!
Rusya'dan Gürcistan kararı
DÜNYA Rusya'dan Gürcistan kararı
Finlandiya'da seçimleri kaybeden Sanna Marin'in boşanma kararı, ülke gündeminde
DÜNYA Sanna Marin'in boşanma kararı ülke gündeminde
Ekvador'daki Cotopaxi Yanardağı kül bulutu çıkarıyor
DÜNYA Ekvador'daki Cotopaxi Yanardağı'nda hareketlilik
BM Genel Sekreteri Guterres, sivilleri hedef alan İsrail saldırısını kınadı
DÜNYA Guterres, sivilleri hedef alan İsrail saldırısını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.