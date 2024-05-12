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        Haberler Dünya AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den Refah'a kara saldırısı düzenleyen İsrail'e tepki - Dünya haberleri

        AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den Refah'a kara saldırısı düzenleyen İsrail'e tepki

        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Refah'ta sivilleri güvenli olmayan bölgelere gitmeye zorlamanın "kabul edilemez" olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 02:57 Güncelleme: 12.05.2024 - 02:57
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        Borrell'den İsrail'e tepki
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        Borrell, X hesabından İsrail'in kara saldırısı başlattığı Gazze'nin Refah bölgesi hakkında paylaşım yaptı.

        İsrail'in uluslararası hukuka göre sivillerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu aktaran Borrell, "Sivilleri Refah'ın güvenli olmayan bölgelerine gitmeye zorlamak kabul edilemez." ifadesini kullandı.

        İsrail'e "Refah'a kara saldırısı yapmama" çağrısını yineleyen Borrell, "Bu zaten vahim olan insani krizi daha da kötüleştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

        İsrail ordusu, 7 Mayıs sabahı Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #israil
        #refah
        #Josep Borrell
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