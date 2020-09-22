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Abad Tanımı:

Abad kelimesini anlamı; mamur, şen, bayındır, rahata kavuşmak, sonsuz gelecek zamanlar, gelişen iyi zamanlar, ebedler, iyi ya da bereketli bir şekilde büyümek veya gelişmek olarak tanımlanır.

Abad Nedir TDK:

Bayındır, şen, mamur, iyi ve güzel olan gelişim, sonsuz zamanlar, ebedler ve rahatlık olarak ifade edilir.

Abad Örnek Anlatımı:

Abad kelimesi kullanılan ifadeye göre değişir. “Gönlüm abad oldu” cümlesinde abad sözcüğü şen olmayı, rahata kavuşmayı ve gönül güzelliği veya zenginliğine işaret etmektedir. Herhangi bir şeyin yapılmasında ki gösterişi, güzelleşen ve gelişen veya ebedi bir mana taşıyan sözlerin yerine abad kelimesi kullanılır.

Abad Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: