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Abalı Denizlispor Süper Lig'e kavuştu

AA

Spor Toto 1. Lig'de 33. haftanın ardından Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Abalı Denizlispor'da ikinci devrede forma giyen 20 isimden 11'i ilk defa Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi

Abalı Denizlispor

Kardemir Karabükspor'u yenerek son hafta öncesinde adını Süper Lig'e yazdıran Abalı Denizlispor, geçen sezon son haftada ligde kalmıştı. Yeşil-siyahlı ekip geçen sezon olduğu gibi 2014-2015 ve 2015-2016'da da ligi düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada tamamlamıştı.

Ligin 8. haftasında lider Gençlerbirliği'nin 11 puan gerisine düşmesine rağmen 13. haftada 2. sıraya kadar yükselen Ege temsilcisi, bu haftadan sonra sürekli ilk 2 içinde yer aldı.

 10 FUTBOLCU İLK KEZ ''SÜPER LİG '' DEDİ

Abalı Denizlispor'da ligin ikinci devresinde forma giyen 20 futbolcudan 11'i ilk kez Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Adam Stackhowiak, Alperen Babacan, Asil Kaan Güler, Burak Altıparmak, Furkan Şeker, Ismail Aissati, Muhammed Himmet Ertürk, Oğuz Yılmaz, Seddar Karaman, Taha Can Velioğlu ve Ziya Alkurt kariyerlerinde ilk kez 1. Lig'de mutlu sona ulaştı.

Takımlarıyla daha önce Süper Lig'e yükselen futbolculardan Deniz Vural, Gökhan Süzen ile Kerem Can Akyüz üçüncü, Abdülkerim Bardakcı, Burak Çalık, Kibong Mbamba, Mehmet Akyüz, Muhammed Kehinde ve Recep Niyaz ise ikinci kez Süper Lig'e yükselme mutluluğu yaşadı.

Geçen yıl MKE Ankaragücü'nde mücadele eden Kibong Mbamba ile Muhammed Kehinde ve Çaykur Rizespor'da forma giyen Recep Niyaz üst üste Süper Lig sevinci yaşadı.

 SÜPER LİG'E YÜKSELENLER

Abalı Denizlispor'da ligin ikinci yarısında mücadele eden isimler içinde daha önce Süper Lig'e yükselenler ve takımları şöyle:

Deniz Vural: Balıkesirspor (2013-2014),Aytemiz Alanyaspor (2015-2016)

Gökhan Süzen: İstanbul Büyükşehir Belediyespor (2006-2007),Sivasspor (2016-2017)

Kerem Can Akyüz: Balıkesirspor (2013-2014),Alanyaspor (2015-2016)

Abdülkerim Bardakcı: Konyaspor (2012-2013)

Burak Çalık: Balıkesirspor (2013-2014)

Kibong Mbamba: MKE Ankaragücü (2017-2018)

Mehmet Akyüz: Sakaryaspor (2005-2006)

Muhammed Kehinde: MKE Ankaragücü (2017-2018)

Recep Niyaz: Çaykur Rizespor (2017-2018)

MEHMET AKYÜZ KARİYER REKORUNU KIRABİLİR

Abalı Denizlispor formasıyla 15 gol atan ve takımının Süper Lig'e yükselmesine büyük katkı sağlayan takım kaptanı Mehmet Akyüz, geçen yıl sezon boyunca ligde 16 gollük performansına yaklaştı. Golcü oyuncu gelecek hafta 2 gol daha bulması halinde liglerde bir sezonda en fazla gol attığı sezonu geçirecek.

 Profesyonel liglerde 74 golü bulunan Mehmet Akyüz'ün şimdiye kadar lig maçlarında yakaladığı performans şöyle:

SezonTakımLigGol
2007-2008Bozüyükspor2. Lig3
2008-2009Şanlıurfaspor2. Lig7
2009-2010Hacettepe1. Lig3
2010-2011TKİ Tavşanlı Linyitspor1. Lig14
2013-2014AkhisasporSüper Lig8
2014-2015AkhisasporSüper Lig3
2015-2016Çaykur RizesporSüper Lig5
2017-2018Giresunspor1. Lig4
 Abalı Denizlispor1. Lig12
2018-2019Abalı Denizlispor1. Lig15

 

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