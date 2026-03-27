        Haberler Gündem Güncel ABB'nin HPV aşı uygulamasında yeni dönem | Son dakika haberleri

        ABB'nin HPV aşı uygulamasında yeni dönem başladı

        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "HPV Aşı Uygulaması"nda yeni dönem başvuruları başladı. Gazi Üniversitesi Hastanesi iş birliğiyle hayata geçirilen uygulamadan kimler yararlanabilecek. İşte detaylar...

        Giriş: 27.03.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Human Papilloma Virüsü'ne (HPV) karşı toplumun korunmasını amaçlayan"HPV Aşı Uygulaması"nı bu yıl da sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ABB, 2024 yılının ekim ayında başlayan uygulama kapsamında; bugüne kadar 5 bin doz aşıyla Başkentli kadınların hayatına dokundu. Proje çerçevesinde ayrıca 0-15 yaş arası kız çocuklarına 617 doz aşı uygulaması gerçekleştirildi.

        ABB'nin Gazi Üniversitesi iş birliğiyle yürüttüğü proje kapsamında uygulanan 9'lu HPV aşısı; HPV'nin 9 farklı alt tipine karşı koruma sağlayarak rahim ağzı kanseri ve ilişkili hastalıkların önlenmesinde yüksek etkinlik sunuyor.

        Uygulamadan; belediyeden sosyal yardım alan 9-30 yaş arasındaki kadınlar ve kız çocukları yararlanabiliyor. 30 Nisan 2026 tarihine kadar başvuruların alınacağı uygulamaya; https://forms.ankara.bel.tr/hpv-asi-uygulamasi adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

        "Sağlıkta Eşitlik ve Güvence Programı" başlığıyla yürütülen proje, KalDer tarafından "İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülü"ne layık görülerek ulusal ölçekte de örnek uygulamalar arasında gösterildi.

