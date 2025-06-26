Abbas Erakçi: ABD ile müzakereler için henüz anlaşma yok

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD yönetiminin açıklamalarının aksine Washington ile nükleer görüşmelere başlama konusunda bir karar alınmadığını söyledi.

Erakçi, devlet televizyonunda katıldığı bir programda İsrail ve ABD'nin ülkesine saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Nükleer silahlı bir süper güç ve nükleer silahlı bir rejim, Avrupalıların yardımıyla, seferber oldu ve İran halkını parçalamak ve Amerikan hegemonyasına karşı 50 yıllık mücadeleyi sona erdirmek için plan yaptı ancak başarılı olamadılar." dedi.

Saldırılardan önce ABD ile yapılan nükleer müzakere sürecine işaret eden Erakçi, "Son müzakerelerde, bizi İran ulusunun haklarından vazgeçmeye ikna etmeye çalıştılar. Kabul etmediğimizde savaş dayattılar ve suçlu Siyonist rejime (İsrail) saldırılar gerçekleştirmesi için izin verdiler." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Erakçi, şöyle devam etti:

"Amerikalılar müzakereler devam ederken diplomasiye ihanet ettiler ve bu deneyim, onlarla gelecekte yapılacak görüşmeler hakkındaki kararımızı etkileyecektir ancak diplomasi devam ediyor ve bazı ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla temas halindeyim."