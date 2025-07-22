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        Haberler Dünya ABD, 2 yıl önce döndüğü UNESCO'dan yeniden ayrılacak | Dış Haberler

        ABD, 2 yıl önce döndüğü UNESCO'dan yeniden ayrılacak

        ABD'nin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO) gelecek yıl sonu ayrılacağı bildirildi. Donald Trump ilk döneminde de UNESCO'dan çekilmiş, sonraki Başkan Biden tekrar kuruma girmişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 15:26 Güncelleme: 22.07.2025 - 15:27
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        ABD, 2 yıl önce döndüğü UNESCO'dan yeniden ayrılacak
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        New York Post'a konuşan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, Washington yönetiminin, UNESCO'dan çekilme kararı aldığını açıkladı.

        Kelly, "UNESCO, Amerikalıların kasımda oy verdiği sağduyulu politikalarla tamamen uyumsuz, ayrıştırıcı kültürel ve sosyal davaları destekliyor." dedi.

        Associated Press'in (AP) haberine göre, çekilme kararı UNESCO marjında "İsrail karşıtı önyargılar" gerekçe gösterilerek alındı.

        Çekilme kararı, Aralık 2026 sonunda yürürlüğe girecek.

        Beyaz Saray'dan bir yetkilinin de ABD'nin çekilme kararını doğruladığı aktarıldı.

        Trump çekti, Biden dahil oldu

        Böylelikle ABD, Başkan Donald Trump döneminde iki, örgüt tarihinde üçüncü kez UNESCO'dan çekilmiş olacak.

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        ABD, Trump'ın ilk dönemine denk gelen 2017'de UNESCO'dan "İsrail karşıtı tutumu" ve "yapısal reform ihtiyacı" nedeniyle çekilmişti.

        2021-25'e denk gelen Joe Biden yönetiminde ABD yönetimi 2023'te yeniden UNESCO'ya dönmüştü.

        İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Paris merkezli UNESCO, BM'nin küresel eğitim, bilim ve kültür faaliyetlerine odaklanıyor.

        İlk çıkış 1984'te

        ABD ilk kez, 1981-1989 yılları arasındaki Başkan Ronald Reagan döneminde, 1984'te UNESCO'dan çekilmişti.

        O dönem alınan kararın gerekçesinde örgütün, "ele aldığı hemen hemen her konuyu gereksiz yere siyasallaştırdığı, özgür bir topluma, özellikle de özgür bir piyasaya ve özgür bir basına karşı düşmanlık sergilediği ve bütçesinde sınırsız bir genişlemeye gittiği" bildirilmişti.

        ABD, George W. Bush başkanlığında, 2003 yılında UNESCO'ya yeniden katılmıştı.

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