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5 NATO ülkesinden Ukrayna görüşmesi 0:00 / 0:00

AA

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Austin'in İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Kanada Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Litvanya Savunma Bakanı Raimundas Karoblis ile sanal ortamda toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıya Ukrayna Savunma Bakanı Andrii Taran'ın da katıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu ülkelerin Ukrayna'ya verdiği askeri desteği ele aldığı kaydedildi.

Toplantıya İngiliz Bakan Wallace'ın ev sahipliği yaptığı belirtilen açıklamada, "Bakanlar, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik desteklerini yineledi ve Rusya'nın bölgedeki saldırgan faaliyetleri bağlamında Karadeniz'in güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulundu." ifadesine yer verildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, toplantının, Austin'in Ukrayna Savunma Bakanı Taran ile 19 Şubat'ta yaptığı telefon görüşmesinin ardından geldiğine işaret edildi.