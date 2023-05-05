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ABD 7 yapay zeka enstitüsü kuruyor

ABD yönetimi, ülkede 7 yeni ulusal yapay zeka araştırma enstitüsünün kurulması için 140 milyon dolarlık fon sağlanacağını duyurdu.

ABD 7 yapay zeka enstitüsü kuruyor
AA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden-ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris yönetiminin yapay zekada sorumlu inovasyonu daha da teşvik etmeye ve insanların hakları ile güvenliğini korumaya yönelik yeni eylemleri aktarıldı.

Açıklamada, yapay zekanın zamanın en güçlü teknolojilerinden biri olduğu ancak sunduğu fırsatları değerlendirmek için önce risklerinin azaltılması gerektiği kaydedildi.

Yapay zeka alanında sorumlu AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik yeni yatırımlara ilişkin bilgi verilen açıklamada, Ulusal Bilim Vakfı'nın, 7 yeni ulusal yapay zeka araştırma enstitüsü kurmak için 140 milyon dolarlık fon sağlayacağı bildirildi. Açıklamada, bu yatırımın ülke genelinde bu alandaki toplam enstitü sayısını 25'e çıkaracağı belirtildi.

Harris ve üst düzey yönetim yetkililerinin, bugün yapay zeka inovasyonun ön saflarında yer alan 4 Amerikan şirketinin üst yöneticisi (CEO) ile bir araya geleceği aktarılan açıklamada, bu şirketlerin Google'ın ana kuruluşu Alphabet, Anthropic, Microsoft ve OpenAI olduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu görüşmede, riskleri ve bireylere yönelik potansiyel zararları azaltan önlemlerle sorumlu, güvenilir ve etik inovasyonu yönlendirmenin öneminin vurgulanacağı kaydedildi.

Şirketlerin, ürünlerini sunmadan önce güvenli olduğundan emin olma sorumluluğu bulunduğu aktarılan açıklamada, Biden yönetiminin yapay zeka tarafından doğan ulusal güvenlik endişelerini ele almak için de aktif olarak çalıştığı bildirildi.

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