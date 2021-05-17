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ABD 80 milyon doz aşıyı dünya ile paylaşıyor

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin diğer ülkelere 80 milyon doz Kovid-19 aşısı göndereceğini duyurdu.

ABD 80 milyon doz aşıyı dünya ile paylaşıyor
ABD 80 milyon doz aşıyı dünya ile paylaşıyor
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HABERTURK.COM

ABD Başkanı Biden, nüfusun yüzde 35'inden fazlasının aşılanması ve normalleşme adımlarının atılmasından sonra, ABD'nin elindeki aşıların 80 milyon dozunun diünyanın geri kalanıyla paylaşılacağını Twitter hesabından duyurdu.

Biden'ın paylaşımı şöyle:

"Bu salgın küresel olarak şiddetlenirken Amerika asla tam anlamıyla güvende olmayacak. Bu nedenle bugün, önümüzdeki altı hafta içinde 80 milyon aşı dozunu denizaşırı ülkelere göndereceğimizi duyuruyorum.

Yapılması gereken şey bu. Yapılacak akıllıca şey bu. Yapılması gereken en güçlü şey bu."

Vaka sayısının 33 milyonu bulduğu, can kaybınınsa 583 bini aştığı ABD'de, koronavirüse karşı aşılama yarışı sürüyor. CDC’nin son verilerine göre ABD'de en az bir doz aşısını olanların nüfusa oranı yüzde 46,4’ü bulmuş durumda. Tamamen aşılananların oranı da yüzde 35,4. CDC’ye göre 154 milyona yakın Amerikalı ilk doz aşısını yaptırdı, tamamen aşılanmış olanların sayısı 117 milyonu geçti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC),ülke için büyük bir normalleşme adımı atmış ve 13 Mayıs'ta, koronavirüse karşı tamamen aşılanmış kişilerin iç ve dış mekanlarda, maske takmasının ve sosyal mesafe kurallarına uymasının gerek olmadığına karar vermişti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, yetişkinlerin ardından çocuk ve gençlere Kovid-19 aşısı yapmayı planlayan yüksek gelirli ülkelere, ellerindeki aşıları düşük gelirli ülkelere bağışlama çağrısında bulunmuştu.

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