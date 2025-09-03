Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan ABD Açık Tenis Turnuvası'nın ünlü seyircileri - magazin haberleri

        ABD Açık Tenis Turnuvası'nın ünlü seyircileri

        ABD Açık Tenis Turnuvası heyecanı sürerken, tenis tutkunu ünlüler; Rami Malek ile Anna Wintour da seyirci koltuklarındaki yerlerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 10:05 Güncelleme: 03.09.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turnuvanın ünlü seyircileri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Açık Tenis Turnuvası, tüm heyecanıyla sürerken, dün Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile Rus Andrey Rublev'in mücadelesinin ünlü konukları vardı.

        Felix Auger-Aliassime
        Felix Auger-Aliassime

        Felix Auger-Aliassime'nin rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maçı, Oscar'lı yıldız Rami Malek ile Vogue'un emekliye ayrılan genel yayın yönetmeni Anna Wintour yan yana seyretti.

        New York'taki USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'nde erkekler tekler dördüncü tur maçında heyecanla karşılaşmayı takip eden ikili, maç esnasında zaman zaman sohbet ederken objektiflere yansıdı.

        REKLAM

        Rami Malek ile Anna Wintour, maç biter bitmez kortu terk etmedi. İkili, bir sonraki maçta ter dökecek olan İtalyan raket Jannik Sinner'ın ısınmasını izlerken onunla sohbet etti.

        Isınma sırasında Jannik Sinner, boş korta doğru birkaç top atışı yaparken bir ara yanlışlıkla topları, ikinci kattaki kadınlarla dolu bir süite gönderdi.

        Rami Malek ve Anna Wintour, Jannik Sinner ile fotoğraf çektirdi
        Rami Malek ve Anna Wintour, Jannik Sinner ile fotoğraf çektirdi

        Jannik Sinner, ABD Açık Tenis Turnuvası'nın dördüncü turunda Kazakistanlı rakibi Alexander Bublik'i yendi.

        Jannik Sinner
        Jannik Sinner
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Rami Malek
        #ABD Açık
        #tenis turnuvası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        Google, Chrome'u satacak mı?
        Google, Chrome'u satacak mı?
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        "Avrupa Gazze konusunda başarısız oldu"
        "Avrupa Gazze konusunda başarısız oldu"