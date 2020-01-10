HABERTURK.COM

ABD Kongresi'nin, Kıbrıs Rum kesimine koyduğu silah ambargosunu kaldırmasının ardından dün, ABD askerlerinin Rum tarafına konuşlanacağı haberleri basına yansıdı. Doğu Akdeniz'de hidrokarbon ve doğal zenginlikler konusunda gerginlik sürerken ABD askerinin Rum kesimine asker göndermesine ilişkin gelişmeyi Habertürk'ten Alper Uruş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Kudret Özersoy ile konuştu. İşte Bakan Özersoy'un, Ada'ya ABD askerinin gelmesine ilişkin çarpıcı tespitleri...

"ABD, ASKERİ TAHLİYE AMAÇLI GELECEKMİŞ"

"Bizim şu ana kadar edindiğimiz bilgilere göre Rum kesimine geleceği söylenen ABD askeri gücü, uzmanlaşmış ABD askerlerinden oluşacak ve acil müdahale kabiliyeti taşıyacak. İfade edilen; bu askerler Ortadoğu'daki ABD vatandaşlarının ve ABD'li diplomatlarının acil bir tahliye anında görev yapacak harekete geçecek.

"BU ASKERİ BİR BAŞLANGIÇ OLABİLİR"

Ancak burada şunu belirtmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi ABD, Kıbrıs müzakerelerini olumsuz etkilememesi için Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosu koymuştu ve bu ambargo, ABD Kongresi'nde alınan kararla kaldırıldı. Akabinde de ABD askerinin Ada'ya geleceği açıklandı. Bu adım, adaya ABD askerlerinin gelmesi anlamında bir başlangıç olabilir. Rum kesimi, bir diyet ödedi.

"RUS GEMİLERİ RUM LİMANLARI'NI KULLANIYORDU"

Ancak burada ABD'nin kendi politikaları gereği iki şeyi hayata geçirdiğini düşünüyorum. Birincisi Rum kesimine asker göndermesi, Ada'daki Rus etkisini azaltmaya yönelik bir adım. Şöyle ki; Rus savaş gemileri Rum kesimindeki limanlara girip yakıt ikmali yapabiliyordu. Asker gönderme adımıyla bu işleyiş engellenmeye çalışılacak.

"KARA PARA DENETİMİYLE RUS OLİGARKINI ENGELLEYECEK"

İkincisi ise silah ambargosu kalkarken ABD'nin Rumlar'dan aldığı bir söz vardı. O da, Rum kesiminin 'kara para' hareketlerine karşı önlem alması ve kara para denetiminin ABD'nin kontrolünde olmasıydı. Böylelikle de Rus Oligarkı'nın Rum bankalarına para taşıması engellenecek. Aslında atılan adım Kıbrıs üzerinden ABD'nin Ortadoğu politikasının bir parçası ve Rum etkisini azaltmaya yönelik.

"ABD, RUMLARIN SIRTINI SIVAZLIYOR"

Bununla birlikte biz, ABD askerinin Ada'ya gelmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz. ABD, Kıbrıs'ta gerginlik istemiyordu ancak silah ambargosunu kaldırdı. Şimdi Rum kesiminin sırtını sıvazlamaya başladı. Yani bölgede silahlanmayı artık destekliyor. Bu her iki kesimi de gerecek bir adım.

"ABD TAVRINI RUMLARDAN YANA KOYDU"

ABD'nin yaklaşımı Rum kesimini şımartacak bir yaklaşım. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklar için her iki toplumun menfaatlerini gözeten, karşılıklı saygı ve hakkaniyet çerçevesinde masaya oturalım çağrısını yaptığı bir dönemde ABD tavrını açıkça Rum kesiminden yana koyuyor. Bunun sonucu ise Rum kesiminin paylaşmaya ya da çözüme yönelik değil; zenginlikleri paylaşmamaya dönük adımlar atacağı fotoğrafını önümüze getiriyor."