Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

ABD askeri Rum kesimine geliyor! KKTC Dışişleri Bakanı Özersoy: "ABD 2 şeyi düşünüyor!"

ABD Kongresi'nin Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırıp Ada'ya asker göndermesine ilişkin HABERTÜRK'e çarpıcı değerlendirmelerde bulunan KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersoy, "Bu girişim bölgede Rus etkisini azaltmaya yönelik bir adım. Ancak Doğu Akdeniz'de tavrını Rumlar'dan yana koyan ve onların sırtını sıvazlayan ABD, Ada'da çözüme değil çözümsüzlük ve gerginliğe yönelik bir adım attı. Biz Kıbrıs'ta ABD askeri istemiyoruz" dedi

ABD askeri Ada'ya gidiyor
HABERTURK.COM

ABD Kongresi'nin, Kıbrıs Rum kesimine koyduğu silah ambargosunu kaldırmasının ardından dün, ABD askerlerinin Rum tarafına konuşlanacağı haberleri basına yansıdı. Doğu Akdeniz'de hidrokarbon ve doğal zenginlikler konusunda gerginlik sürerken ABD askerinin Rum kesimine asker göndermesine ilişkin gelişmeyi Habertürk'ten Alper Uruş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Kudret Özersoy ile konuştu. İşte Bakan Özersoy'un, Ada'ya ABD askerinin gelmesine ilişkin çarpıcı tespitleri...

"ABD, ASKERİ TAHLİYE AMAÇLI GELECEKMİŞ"

"Bizim şu ana kadar edindiğimiz bilgilere göre Rum kesimine geleceği söylenen ABD askeri gücü, uzmanlaşmış ABD askerlerinden oluşacak ve acil müdahale kabiliyeti taşıyacak. İfade edilen; bu askerler Ortadoğu'daki ABD vatandaşlarının ve ABD'li diplomatlarının acil bir tahliye anında görev yapacak harekete geçecek.

"BU ASKERİ BİR BAŞLANGIÇ OLABİLİR"

Ancak burada şunu belirtmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi ABD, Kıbrıs müzakerelerini olumsuz etkilememesi için Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosu koymuştu ve bu ambargo, ABD Kongresi'nde alınan kararla kaldırıldı. Akabinde de ABD askerinin Ada'ya geleceği açıklandı. Bu adım, adaya ABD askerlerinin gelmesi anlamında bir başlangıç olabilir. Rum kesimi, bir diyet ödedi.

"RUS GEMİLERİ RUM LİMANLARI'NI KULLANIYORDU"

Ancak burada ABD'nin kendi politikaları gereği iki şeyi hayata geçirdiğini düşünüyorum. Birincisi Rum kesimine asker göndermesi, Ada'daki Rus etkisini azaltmaya yönelik bir adım. Şöyle ki; Rus savaş gemileri Rum kesimindeki limanlara girip yakıt ikmali yapabiliyordu. Asker gönderme adımıyla bu işleyiş engellenmeye çalışılacak.

"KARA PARA DENETİMİYLE RUS OLİGARKINI ENGELLEYECEK"

İkincisi ise silah ambargosu kalkarken ABD'nin Rumlar'dan aldığı bir söz vardı. O da, Rum kesiminin 'kara para' hareketlerine karşı önlem alması ve kara para denetiminin ABD'nin kontrolünde olmasıydı. Böylelikle de Rus Oligarkı'nın Rum bankalarına para taşıması engellenecek. Aslında atılan adım Kıbrıs üzerinden ABD'nin Ortadoğu politikasının bir parçası ve Rum etkisini azaltmaya yönelik.

"ABD, RUMLARIN SIRTINI SIVAZLIYOR"

Bununla birlikte biz, ABD askerinin Ada'ya gelmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz. ABD, Kıbrıs'ta gerginlik istemiyordu ancak silah ambargosunu kaldırdı. Şimdi Rum kesiminin sırtını sıvazlamaya başladı. Yani bölgede silahlanmayı artık destekliyor. Bu her iki kesimi de gerecek bir adım.

"ABD TAVRINI RUMLARDAN YANA KOYDU"

ABD'nin yaklaşımı Rum kesimini şımartacak bir yaklaşım. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklar için her iki toplumun menfaatlerini gözeten, karşılıklı saygı ve hakkaniyet çerçevesinde masaya oturalım çağrısını yaptığı bir dönemde ABD tavrını açıkça Rum kesiminden yana koyuyor. Bunun sonucu ise Rum kesiminin paylaşmaya ya da çözüme yönelik değil; zenginlikleri paylaşmamaya dönük adımlar atacağı fotoğrafını önümüze getiriyor."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zelenskiy'den batılı ülkelere 'kanıtları açıklayın' çağrısı!
DÜNYAZelenskiy'den 'kanıtları açıklayın' çağrısı!
Almanya’da bir Türk, araçlarıyla kanala düşen çifti kurtardı
DÜNYAGurbetçi Türk, Alman çifti kurtardı!
ABD’de bir okula bomba ihbarı yapıldı
DÜNYAABD’de bir okula bomba ihbarı yapıldı!
Trump, Asya'daki müttefikleri ile Kuzey Kore'yi görüştü
DÜNYAABD'de mini güvenlik zirvesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan IKBY'ye "Irak'ın yanındayız" mesajı
DÜNYAÇavuşoğlu'ndan IKBY'ye "Irak'ın yanındayız" mesajı
Temsilciler Meclisi'nden Trump'a İran kısıtlaması
DÜNYATrump'a İran kısıtlaması
Libya ve BM arasında ateşkes çağrısı görüşmesi
DÜNYALibya ve BM ateşkes çağrısını görüştü
İran Sivil Havacılık Kurumu: Elimizde uçağın vurulmadığına dair ikna edici deliller var
DÜNYAİran: Elimizde ikna edici deliller var
Papa'dan rahibeye öpücük uyarısı: ''Isırmak yok''
DÜNYAPapa'dan rahibeye öpücük uyarısı: ''Isırmak yok''
Katar'dan Türkiye ve Rusya'nın Libya'da ateşkes çağrısına destek
DÜNYAKatar'dan Türkiye ve Rusya'nın Libya'da ateşkes ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X