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        Haberler Dünya ABD Başkan Yardımcısı: ABD'nin tartışmasız hakimiyet dönemi bitti | Dış Haberler

        ABD Başkan Yardımcısı: ABD'nin tartışmasız hakimiyet dönemi bitti

        ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD'nin dünyadaki konumu ve uluslararası ilişkiler politikasına dair açıklamada bulundu. Vance, ABD'nin tartışmasız hakimiyet döneminin bittiğini ifade ederken, uçu açık çatışmalara girmeyeceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 00:03 Güncelleme: 24.05.2025 - 00:43
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        "ABD'nin tartışmasız hakimiyet dönemi bitti"
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        ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD Deniz Harp Okulunun mezuniyet töreninde öğrencilere hitap etti.

        ABD'nin dünyadaki yeri ve gelecekteki dış politikasına dair değerlendirmelerde bulunan Vance "ABD'nin tartışmasız hakimiyet dönemi sona erdi." dedi.

        ABD Başkan Yardımcısı "Bugün ciddi tehditlerle karşı karşıyayız. Çin, Rusya ve diğer uluslar bizi her alanda mağlup etme konusunda kararlılar." şeklinde konuştu.

        Vance, çatışmalardan artık bir bedel ödemeden çıkmayı varsayamayacaklarını dile getirirken, savunma alanında yapılacak teknolojik atılımlara dikkat çekti.

        Trump yönetiminin askeri politikalar konusunda yeni bir yön tayin ettiğini bildiren ABD Başkan Yardımcısı "Artık daha fazla tanımı belirsiz görevler olmayacak. Daha fazla ucu açık çatışmalar olmayacak." derken realist bir politika izleyeceklerini açıkladı.

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        Vance realist politikaya vurgu yaparken, Husilere karşı olduğu gibi yeri geldiğinde askeri müdahalede de bulunabileceğini ifade etti.

        Diğer yandan, maliyeti düşük dronlara ve büyük zarar verebilen siber saldırılara değinen Vance, modern zamanlarda savaşın dönüşümünü işaret etti.

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