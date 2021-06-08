Kamala Harris’in açıklamaları tartışma yarattı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Kamala Harris, Guatemala'daki basın toplantısında sığınmacılara yönelik ‘‘gelmeyin’’ açıklaması vardı. Kamala Harris, açıklamalarının ardından, sınıra gelen yasa dışı göçmenlerin geldikleri takdirde geri çevrileceğini söyledi.

New York Post’un haberine göre, Harris’in çok tartışılan açıklamalarında, ‘‘ABD-Meksika sınırına gelecek sığınmacılara karşı dürüst olmak istiyorum’’ ifadesi de vardı.

Harris’in ilk yurt dışı ziyaretindeki bu açıklamaları, Biden yönetiminin göçmen politikasının sorgulanmasına yol açtı.

Harris’in basın toplantısında yaptığı açıklamada, Guatemala'daki vatandaşların kendi bölgelerinde daha iyi koşullarda yaşamasına öncelik verileceği vurgusu olduğu aktarıldı.

New York Post’un aktardığı haberde CBS News’ten bir muhabir, Harris’e, ‘‘Az önce bu bölgedeki insanlara 'Gelmeyin' dediniz. Çok çaresiz oldukları için hala gelmeye devam ediyorlarsa?’’ sorusunu yöneltti.

Kamala Harris'in soruya tam olarak cevap veremediği bildirildi.