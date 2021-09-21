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ABD Başkanı Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta görüştü

ABD Başkanı Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
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AA

BM 76. Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelen Biden, buradaki temaslarına başladı.

Biden, New York'ta kaldığı otelde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Biden ve Guterres, gazetecilerin karşısına çıktı.

Kovid-19 salgınındaki liderliği için Guterres'e teşekkür eden Biden, "Amerika geri döndü. BM'ye ve değerlerine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın haberine göre; Biden, BM'ye üye tüm ülkelerin belli sorumlulukları olduğunun altını çizerek, BM 76. Genel Kurulunda yarın yapacağı hitap konuşmasının da kendisi için bir gurur olacağını kaydetti.

Guterres ise Biden ile yaptıkları görüşmeden dolayı memnun olduğunu dile getirerek, Biden'ın BM'ye olan bağlılığını güçlü bir şekilde ifade ettiğini aktardı.

Biden, başkanlığı dönemindeki ilk BM Genel Kurulu konuşmasını bugün gerçekleştirecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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