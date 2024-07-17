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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden: Doktorlar hasta olduğumu söylese seçimden çekilirdim | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden: Doktorlar hasta olduğumu söylese seçimden çekilirdim

        Yaşı ve performansı sebebiyle epey tartışma konusu olan ABD Başkanı Joe Biden, adaylığıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Doktorların uyarması halinde adaylıktan çekilebileceğini söyleyen Biden, ABD'nin "çok bölündüğünü" ve bu yüzden bir dönem daha başkanlık yapmak istediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 22:58 Güncelleme: 17.07.2024 - 22:58
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        'Hasta olduğumu söyleselerdi seçimden çekilirdim'
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        ABD Başkanı Joe Biden, doktorların kendisine seçimden çekilmesini gerektirecek bir teşhis koyması halinde yarıştan ayrılabileceğini söyledi.

        81 yaşındaki Biden, BET News’e verdiği ve bugün bir bölümü yayımlanan röportajda “Eğer bir hastalığım olsa, doktorlar gelip sende şöyle bir problem var dese, seçimden çekilirdim” dedi.

        Demokrat Partili siyasetçi, 2020’de seçilirken bir dönem başkanlık yapmayı ve koltuğunu bir başkasına devretmeyi düşündüğünü ancak ABD’nin bu kadar bölüneceğini tahmin etmediğini ifade etti. Biden, “Açıkçası bence yaşın getirdiği tek şey biraz bilgelik” diye konuştu.

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        Biden, bir dönem başkanlık yapma fikrinin değiştiğini, “Bize yapamayacağımızın söylenmesine rağmen ülke için işleri halletmeyi bildiğimi gösterdiğimi düşünüyorum. Ancak yapılacak daha çok iş var ve bundan vazgeçmek istemiyorum” ifadeleriyle gösterdi.

        SAĞLIK DURUMU TARTIŞMALARI

        ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

        Biden, yaşı konusundaki kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen George Clooney gibi ünlülerden Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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