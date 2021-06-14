Biden'dan İsrail'in yeni Başbakanı Bennett'e tebrik 0:00 / 0:00

AA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden yeni İsrail Başbakanı Bennett ile telefonda görüştü.

Bennett'i yeni görevi nedeniyle tebrik eden Biden, ABD ve İsrail arasındaki ilişkiye ve İsrail'in güvenliğine "sarsılmaz" desteğini yineledi.

Biden, Bennett'a bölgenin karşı karşıya olduğu birçok zorluk ve fırsatlar karşısında ABD ve İsrail arasındaki iş birliğini derinleştirme konusundaki kararlılığını iletti.

AA'nın aktardığı habere göre; iki lider ayrıca bölgesel güvenlik ve İran konusunda da istişare içinde olunması konusunda anlaştı. Biden, ABD'nin İsrailliler ve Filistinlilerin barış, güvenlik ve refahı için İsrail hükümetiyle yakından çalışacağı mesajı da verdi.