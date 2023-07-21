ABD Başkanı Biden, Prens Harry'i reddetti

İngiliz basınında yer alan habere göreSussex Dükü Harry ve Düşesi Meghan Markle, Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinden sonra ABD'ye dönmek için ABD Başkanı ile birlikte başkanlık uçağı Air Force One'a binmek istedi.

The Telegraph'ın haberine göreçift Beyaz Saray personeline, eve dönüş yolculuğunda ABD Başkanı ve eşine katılıp katılamayacaklarını sordu ancak bu talep hemen reddedildi.

3 Şurada Paylaş!









Ancak kaynaklar, talebin hızla reddedildiğini çünkü genel olarak bunun 'tartışmasız' bir konu olduğunu ifade etti.