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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Başkanı Donald Trump: ABD Başkanı Donald Trump: Çin ile ticaret açığı sorununu çözmedikçe anlaşma yapmayacağım - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Başkanı Donald Trump: Çin ile ticaret açığı sorununu çözmedikçe anlaşma yapmayacağım

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Çin ile olan ticaret açığını çözmesi gerektiğini vurgulayarak, "Her yıl Çin'e karşı yüz milyarlarca dolar kaybediyoruz ve bu sorunu çözmedikçe bir anlaşma yapmayacağım" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 07:34 Güncelleme: 07.04.2025 - 07:34
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        "Çin ile ticaret açığı sorununu çözmedikçe anlaşma yapmayacağım"
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        Florida'dan Washington'a yaptığı seyahat sırasında Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklama yapan Trump, tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Bir muhabirin "Piyasalarda, bir noktada tolere etmeyeceğiniz bir acı var mı?" sorusuna Trump, "Bence sorunuz çok aptalca. Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem, ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir" yanıtını verdi.

        "ÇİN İLE ÇOK BÜYÜK BİR TİCARET AÇIĞI PROBLEMİMİZ VAR”

        Trump, ABD'nin bazı ülkelerle milyar dolarları aşan ticaret açıkları olduğunu belirterek, Çin ile olan açığın ise trilyon dolar olduğunu söyledi.

        ABD'nin Çin ile olan ticaret açığını çözmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Her yıl Çin'e karşı yüz milyarlarca dolar kaybediyoruz ve bu sorunu çözmedikçe bir anlaşma yapmayacağım. Çin ile anlaşmaya hazırım, ama onların bu sorunu çözmeleri gerekiyor. Çin ile çok büyük bir ticaret açığı problemimiz var" ifadelerini kullandı.

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        Trump, Çin, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerle yaşadıkları ticaret açığı sorununu çözmek istediklerini dile getirerek, "Eğer bu konuyu konuşmak istiyorlarsa, konuşmaya açığım. Ama aksi takdirde, neden konuşmak isteyeyim ki?" diye konuştu.

        ABD Başkanı Trump, "Dünyanın her yerinden, Avrupa'dan, Asya'dan birçok liderle konuştum. Bir anlaşma yapmak için can atıyorlar" dedi.

        "BİR GÜN İNSANLAR ABD İÇİN TARİFLERİN ÇOK GÜZEL BİR ŞEY OLDUĞUNU ANLAYACAK"

        Öte yandan Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Çin, AB ve diğer birçok ülkeyle büyük mali açıkları olduğunu belirtti.

        Trump, "Bu sorunu çözmenin tek yolu, şu anda ABD'ye on milyarlarca dolar kazandıran tarifeler. Bunlar halihazırda yürürlükte ve görülmesi güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

        ABD'nin bu ülkelerle ticaret açığının Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde arttığını savunan Trump, "Bunu tersine çevireceğiz, hem de çok hızlı bir şekilde. Bir gün insanlar ABD için tariflerin çok güzel bir şey olduğunu anlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

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