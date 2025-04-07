Florida'dan Washington'a yaptığı seyahat sırasında Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklama yapan Trump, tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir muhabirin "Piyasalarda, bir noktada tolere etmeyeceğiniz bir acı var mı?" sorusuna Trump, "Bence sorunuz çok aptalca. Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem, ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir" yanıtını verdi.

"ÇİN İLE ÇOK BÜYÜK BİR TİCARET AÇIĞI PROBLEMİMİZ VAR”

Trump, ABD'nin bazı ülkelerle milyar dolarları aşan ticaret açıkları olduğunu belirterek, Çin ile olan açığın ise trilyon dolar olduğunu söyledi.

ABD'nin Çin ile olan ticaret açığını çözmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Her yıl Çin'e karşı yüz milyarlarca dolar kaybediyoruz ve bu sorunu çözmedikçe bir anlaşma yapmayacağım. Çin ile anlaşmaya hazırım, ama onların bu sorunu çözmeleri gerekiyor. Çin ile çok büyük bir ticaret açığı problemimiz var" ifadelerini kullandı.

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Trump, Çin, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerle yaşadıkları ticaret açığı sorununu çözmek istediklerini dile getirerek, "Eğer bu konuyu konuşmak istiyorlarsa, konuşmaya açığım. Ama aksi takdirde, neden konuşmak isteyeyim ki?" diye konuştu.