ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı? Halk ne kadar benimsedi?

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak tarihinde yemin ederek selefi Joe Biden'dan görevi devraldığı günden beri başta ABD olmak üzere tüm dünya çalkantılar içinde yolunu arıyor.

İkinci Başkanlık dönemine 'fırtına' gibi giren Trump, özellikle küresel ilişkiler ve ticari bağlar konularında yarım asırı aşmış sistemleri temelden yıkarak yeni bir gerçeklik yaratıyor.

Her güne ayrı bir 'manşet' haber

Trump'ın ikinci döneminin ilk 100 günü, Amerikan tarihinin en istikrarsızlaştırıcı günlerinden biri oldu. Rakiplerini, müttefiklerini ve hatta birçok kendi seçmenini şaşkına çeviren bir politika inşası, stratejik değişimler ve doğrudan saldırılar fırtınası; ilk 100 güne damga vurdu.

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Trump, tüm devlet kurumlarını ve departmanlarını sekteye uğratan bir dizi emir ve genelge yayınladı. Grönland'ı zorla almakla, Panama Kanalı'nın kontrolünü ele geçirmekle ve Kanada'yı ilhak etmekle tehdit etti. Ukrayna lideri Zelenskiy ile kameralar karşısında modern diplomasi tarihinin en büyük skandalını yaratarak kavga etti. Avrupa'nın haberi olmadan Rusya lideri Vladimir Putin'le doğrudan görüştü.

Adalet Bakanlığı üzerindeki kontrolünü silah olarak kullanarak siyasi 'düşmanlarının' soruşturulmasını emretti. Yüz binden fazla federal çalışanın işine son vererek kamu hizmetlerinin büyük bir kısmını ortadan kaldırdı. Üniversiteler, medya kuruluşları, hukuk firmaları, müzeler gibi Amerikan yaşamının her alanındaki kurumlarla savaşa girdi. Harvard Üniversitesi'yle yaşanan gerginlik yargıda ve hala taze.

Şiddet eylemleri ve kışkırtıcı komplodan hüküm giyenler de dahil olmak üzere 6 Ocak Kongre Baskını saldırılarıyla bağlantılı olarak suçlanan her bir sanığı affetti ya da cezalarını hafifletti.

Vergi savaşları...

Küresel ekonomiyi yeniden şekillendirmeye çalışarak, piyasaları dibe vurduran kapsamlı bir gümrük vergileri dizisi başlatarak bir ticaret savaşını tetikledi.

Söz verdiği kitlesel sınır dışı etme programını başlatarak, göçmenleri bulma, gözaltına alma ve sınır dışı etme çabalarının bir parçası olarak IRS'den Posta Servisi'ne kadar hükümet genelinde kurumları harekete geçirdi. Bazılarını, 18. yüzyıldan kalma bir savaş hükmünü gerekçe göstererek, yasal süreç olmaksızın yabancı ülkelere gönderdi. Yönetimi yabancı öğrencileri sokaklardan topladı ve hoşuna gitmeyen konuşmalar yaptıkları için vizelerini ellerinden aldı. Bu öğrenciler içinde en öne çıkanlardan biri, Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk.

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Amerikalıları El Salvador'daki kötü şöhretli hapishaneye göndermekle tehdit etti.

Anayasa akademisyenleri, şoke eden şey, Trump'ın güçler birliğini baz alarak devleti şekillendirmeye çalışmasından ve topladığı gücü fütursuzca kullanmasından 'şoke olduklarını' belirtiyor.

Trump, Kongre'nin harcamalar ve dış ticaret üzerindeki anayasal yetkisini, 'acil durum' gerekçe göstererek talep etti. Bağımsız kurumlar üzerinde kontrol iddiasında bulundu ve Watergate sonrası kanunların uygulanmasına ve soruşturmalara siyasetin karışmasını önlemek için tasarlanan kuralları görmezden geldi.

Alt mahkemeler kendisine potansiyel olarak yasadışı hareketleri yavaşlatmasını ya da geri almasını emrettiğinde, zaman zaman onları görmezden geldi ya da kamuoyu önünde alay etti. Bir vakada, Yüksek Mahkeme kararına meydan okudu.

Eski Başkan Reagan'ın atadığı ve yüksek mahkeme dışındaki tartışmasız en etkili muhafazakar hukukçu olan Yargıç J. Harvie Wilkinson, bu mücadelede bir karar yayınlayarak, Yönetimin davranışının "hukukun üstünlüğünü kanunsuzluğa indirgeme ve farklı görüş ve inançlara sahip Amerikalıların her zaman savunduğu değerleri lekeleme" tehdidinde bulunduğunu söyledi.

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Trump, görev süresinin ilk 100 gününü 'dizginlenemez bir başarı' olarak değerlendirdi. "Yaptığım şey tam da seçim kampanyamda üzerinde durduğum şey" diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. ve 47. Başkanı Donald John Trump, sınır dışı etme ve gümrük vergilerinden Amerika'nın ittifaklarını yeniden yapılandırmaya ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık politikalarına saldırmaya kadar, Amerika'yı ve dünyadaki rolünü radikal bir şekilde yeniden şekillendirme vaatlerini yerine getiriyor.

Peşinden agresif bir şekilde gittiği sorunların çoğunu kendisi icat etmedi ve destekçileri bunları düzeltmek için her iki partiden seleflerinden daha fazlasını yaptığını söylüyor. Amerika'nın göçmenlik sistemi on yıllardır bozuktu; Trump'ın hamleleri yasadışı sınır geçişlerini yavaşlattı. Soğuk Savaş boyunca ABD'li stratejistler Avrupa ve Doğu Asya'daki askeri "bedavacılardan" yakındılar; Trump ise Almanya ve Japonya'nın kendilerinin ve komşularının ortak savunmasına daha fazla harcama yapmaları için daha önce hayal bile edilemeyen hamleleri tetikledi.

Çin, 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne katılmasını, kendileriyle iş yapmak isteyenlere karşı on yıllarca süren bir saldırı başlatmak için kullandı; Trump'ın son gümrük vergileri, karşılık vermek için en agresif çabalardan. Trump, "Dünyada kredi istemeden ya da almadan daha fazla sorun çözdüm" diyor.

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Üçüncü dönem aday olur mu?

Gündemdeki son konulardan biri de, Trump'ın 2028'de üçüncü dönem için aday olma isteği. Ancak Trump'ın önünde bir anayasa engeli var.

İki dönem sınırı geleneği 132 yıl boyunca gayri resmi olarak sürdürüldü. Franklin D. Roosevelt 1940'ta II. Dünya Savaşı nedeniyle üçüncü dönem için ve 1944 yılında dördüncü dönem için yeniden seçildi. 1951 yılında, ABD Anayasası'nın 22. maddesinde yapılan değişiklikle iki dönem sınırı resmen olarak tesis edildi.

Trump'ın bir kez daha aday olabilmesi mümkün gözükmüyor.