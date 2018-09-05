ABD Başkanı Donald Trump, spor giyim markası Nike ve Amerikan Futbolu Ligine (NFL) eleştiride bulundu.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, NFL'de 2016 sezonundaki maçlardan önce milli marş sırasında diz çökerek ülkedeki sosyal eşitsizlikleri protesto eden eski NFL oyuncusu Colin Kaepernick'in Nike kampanyasında reklam yüzü olmasını eleştirdi.

Trump, paylaşımında "Reytingleri çok düşen NFL gibi, Nike da öfke ve boykotlar yüzünden tamamen öldürülüyor. Merak ediyorum, böyle olacağı hakkında fikirleri var mıydı?" ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca, "NFL ile ilgili olarak ise bayrak için ayakta durmadıkları sürece, her zaman izlemekte zorlanacağım." yorumunda bulundu.

Milli marşlar sırasında diz çöken Kaepernick, ülkede ırkçılık ve siyahlara uygulanan polis şiddeti ve sosyal eşitsizlikleri protesto ettiğini belirtirken, Trump ise geçen sene yaptığı açıklamada diz çöken oyuncuların milli marşla Amerikan bayrağına saygı göstermesi gerektiğini bildirmişti.

Nike'ın "Just Do it!" (Sadece Yap!) kampanyasının 30'uncu yıl dönümü kapsamında markanın reklam yüzü olan Kaepernick, pazartesi günü Twitter hesabı üzerinden "Bir şeye inanın. Onun uğruna her şeyi feda etmek anlamına gelse bile." mesajlı paylaşımıyla kampanyayı duyurmuştu.

ABD'Yİ İKİYE BÖLDÜ

NFL'de milli marş sırasında oyuncuların diz çökmesi Amerikan taraftarları arasında tartışma konusu olurken, Kaepernick'in Nike'ın reklam yüzü olarak seçilmesi ABD'yi ikiye böldü.

Kaepernick'in pazartesi günkü mesajı bugün itibariyle Twitter üzerinden 340 bin kez paylaşılırken, 834 bin de beğeni topladı.

Öte yandan, Kaepernick'in Nike'ın yeni reklam yüzü olarak seçilmesinin ardından, Amerikalıların Nike markalı ayakkabı ve kıyafetlerini yaktığı görseller internetten paylaşılmaya devam ediyor.

Mart 2017'den bu yana hiçbir NFL takımının kendisine sözleşme teklif etmediği Kaepernick, geçen sene lige dava açmıştı.

NFL ile 2028 yılına kadar sponsorluk anlaşması bulunan Nike'ın hisseleri ise dün New York borsasında yaklaşık yüzde 3,2 değer kaybetmesinin ardından bugün yüzde 0,4 primle işlem görüyor.

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