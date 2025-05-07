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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Bu, İran için karar anı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Bu, İran için karar anı

        ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran için karar anının geldiğini belirten Trump, İran'ın büyük bir ülke olmasını istediğini ifade etti. Trump "Umarım doğru kararı verecekler." diyerek İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını bildirdi. Trump diğer yandan Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısının utanç verici olduğunu dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.05.2025 - 01:42 Güncelleme: 07.05.2025 - 01:42
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        Trump'tan İran'la ilgili açıklama
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        ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve gündemi değerlendirdi.

        İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına dair görüşünü yineleyen ABD Başkanı "Size diyebilirim ki bu İran için karar anı. Bu İran tarihindeki en önemli dönem. Umarım doğru olanı yapacaklar. Barış anlaşmasını görmekten memnun olurum." diye konuştu.

        Trump, İran'ın büyük bir ülke olmasını istediğini ifade ederken, İran halkının harika olduğunu belirtti.

        Trump İran'ın farklı bir yol tercih etmesi hâlinde yapmayı istemedikleri üzücü şeyler olacağını dile getirirken, başka bir seçenekleri kalmayacağı ifade etti.

        HİNDİSTAN'IN SALDIRISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

        ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan arasında başlayan çatışma için "Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum." dedi

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        Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yemin töreninde, Hindistan’ın Pakistan’a saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

        Gelişmeyi "utanç verici" olarak değerlendiren ve yeni haberleri olduğunu söyleyen Trump, "Bu, geçmişte yaşanan bazı şeylere dayanıyor. Uzun zamandır savaşıyorlar. Aslında onlarca yıldır, hatta yüzyıllardır savaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

        Trump, "Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

        Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını bildirmişti.

        Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıklamıştı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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