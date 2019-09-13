ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile kapsamlı bir ticaret anlaşması tercih ettiğini ifade etti ancak "kolay" bir anlaşmanın mümkün olmayacağını söylese bile geçici bir anlaşma olasılığını göz ardı etmedi.

Trump dün Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nihai bir anlaşmayı yapmayı tercih ederim. Çok sayıda

analistin geçici bir anlaşma söylediğini görüyorum, bunun anlamı, ilk önce kolay olan maddeleri yapalım. Ama kolay ya da

zor diye bir şey yok. Bir anlaşma var ya da bir anlaşma yok. Ama bunun değerlendireceğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum" dedi.

ABD'li ve Çinli yetkililerin üst düzey ticaret müzakerecileri arasında Ekim ayı başlarında yapılacak görüşmelerden önce, önümüzdeki hafta Washington'da bir araya gelmeleri bekleniyor. Üst düzey müzakereciler en son Temmuz

ayında Çin'de yüz yüze görüşmüştü.

İKİ HAFTA ERTELEMİŞTİ

İki taraf görüşmeler öncesinde gerilimi yatıştıracak adımlar attı. Çin yeniden ABD tarım ürünleri alacağını açıklarken, ABD Çin'in bu adımını memnuniyetle karşılaşmıştı. Trump ise ABD'nin "iyi niyet göstergesi olarak" Çin'den ithal 250 milyar dolar değerinde ürüne yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin yüzde 30'a çıkarılmasını iki hafta süreyle ertelemeyi kabul ettiğini açıklamıştı.