ABD Başkanı Trump, Demokrat Parti için bağış toplanan platformun soruşturulması talimatını verdi

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump, imzaladığı resmi yönergeyle, platformun seçim kampanyası boyunca "yasa dışı bağışlara" izin verdiği yönündeki iddiaları araştırması için Adalet Bakanı Pam Bondi'yi görevlendirdi.

Karar kapsamında, Bondi, Hazine Bakanlığı yetkilileriyle istişare halinde, platformun mali kayıtlarını, bağış ve harcama dökümlerini ve finansal raporlarını inceleyecek, bunların iddialarla örtüşüp örtüşmediğini araştıracak.

Soruşturmanın bulgularının 180 gün içinde rapor edilmesi gerekiyor.