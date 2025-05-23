ABD Başkanı Trump'tan Samsung'a vergi sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, Social Truth isimli sosyal medya platformu üzerinden, ABD'de üretilmeyen iPhone'lar için yüzde 25 gümrük vergisi ödenmesi gerektiğini belirtmişti.

Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook'a da uzun zaman önce ABD'de satılacak iPhone'ların Hindistan ya da başka ülkede değil, ABD'de üretilmesini beklediğini söylediğini anımsattı.

Trump, "Eğer durum böyle değilse Apple tarafından ABD'ye en az yüzde 25'lik gümrük vergisi ödenmeli." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, gümrük vergisi uygulamasının neden sadece bir şirkete yönelik olduğuna ilişkin sorusuna yanıt veren Trump "Daha fazla olur, ayrıca Samsung ve bu ürünü yapan diğer şirketler de olur. Diğer türlü âdil olmaz." dedi.

AB AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği ile görüşmelerin yavaş ilerlediğini belirten Trump, AB'nin ABD'ye yıllardır çok kötü davrandığını, Birliğin ABD'ye zarar vermek ve ülkeden faydalanmak için kurulduğunu yineledi.

Trump, ABD'nin AB'ye karşı büyük bir ticaret açığı verdiğini kaydederek, "Bildiğiniz gibi Mercedes, BMW, Volkswagen ve daha birçoğu gibi milyonlarca araba satıyorlar. Bizim AB'ye araba satmamız kısıtlandı, ki bu hiç hoş değil. Ben de oyunu bildiğim şekilde oynamanın zamanının geldiğini söyledim." dedi.

AB ile dokuz günde bir anlaşma yapmayı başarıp başaramayacağının sorulması üzerine Trump, "Bir anlaşma arayışında değilim. Yani, anlaşmayı belirledik. Yüzde 50 ama yine de, eğer fabrikalarını burada kurarlarsa, gümrük vergisi yok. Biri gelir de burada bir fabrika kurmak isterse, onlarla biraz ertelemeyi görüşebilirim." diye konuştu. Trump, ülkelerle yürüttükleri ticaret müzakerelerinde ise imzalanmaya hazır çok sayıda anlaşma olduğunu ifade etti. REKLAM HARVARD'A GİDEN BAZI ÖĞRENCİLERİ ELEŞTİRDİ ABD Başkanı ayrıca Harvard Üniversitesine ilişkin alınan karara da değindi. Trump, zeki öğrencilerin neden Harvard'a gelmesine engel olduğuna ilişkin soruya "Birçok insan yardımcı matematik dersine ihtiyaç duyuyor. Bunu gördünüz mü?" derken, bazı öğrencilerin iki ile ikiyi toplayamadığını dile getirdi. FEDERAL YARGIÇTAN HARVARD KARARI ABD'de federal yargıç, Donald Trump yönetiminin, Filistin'e destek gösterileriyle öne çıkan Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrencileri kabulünü engelleme kararını durdurdu. Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, ABD İç Güvenlik Bakanlığının Harvard'a dün ilettiği kararı geçici olarak durdurdu. Yargıç Burroughs, Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrencileri kabulünün engellenmesi kararını, "süreçle ilgili daha fazla bilgi ve belgeler temin edilene kadar" durdurdu.

Söz konusu karar, Harvard Üniversitesinin Trump yönetimine karşı dava açmasının hemen ardından geldi. REKLAM ABD'de Filistin'e destek gösterileriyle öne çıkan Harvard Üniversitesi, "ilgili yasalara uymadığı" gerekçesiyle bu üniversiteye uluslararası öğrenci kabul programını durduran Başkan Trump yönetimine dava açmıştı. Harvard Üniversitesi tarafından Boston'daki federal mahkemede açılan davanın dilekçesinde, ABD yönetiminin üniversiteye uluslararası öğrenci kabulünü durdurmasının "anayasayı ihlal ettiği" belirtilmişti. Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti. Bu süreçte, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu. Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak, bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.