ABD başkanlık seçimi tarihi 2024: ABD başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak, oylar saat kaçta sayılacak?
Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri için sonuçların açıklanmasına kısa süre kaldı. Saatler sonra ABD'nin 47. başkanı belli olacak. Her 4 yılda bir yapılan seçimde başkanlık koltuğu için iki aday yarışacak: Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı Donald Trump ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris. Peki, ABD Başkanlık seçimleri ne zaman, oylar saat kaçta sayılacak? ABD Başkanlık seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
ABD seçimleri tarihi ve günü için araştırmalar devam ediyor. Başkanlık koltuğu için Donald Trump ile Kamala Harris yarışıyor. ABD, ilk kadın başkanını mı seçecek, yoksa ikinci bir Donald Trump dönemine evet mi diyecek büyük bir merak konusu. Bu sebeple seçim anketlerindeki son durum yakından takip ediliyor. Tüm dünyanın takip edeceği ABD seçimlerinde şu ana kadar 75 milyonu aşkın kişi erken oy kullandı. Peki, ABD Başkanlık seçimleri ne zaman, oylar saat kaçta sayılacak? Amerika Birleşik Devletleri seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ 2024 NE ZAMAN?
ABD başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak.
Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'i karşı karşıya getirecek seçimlerin galibi, ABD'nin 47. başkanı olacak.
Birçok eyalette erken oy kullanma işlemleri seçim gününe kadar sürerken, posta yoluyla ya da sandığa giderek kullanılan erken oylar 5 Kasım'da kullanılan oylarla birlikte o gün sandıkların kapanmasından sonra sayılacak.
ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim sonuçları 6 Kasım Çarşamba günü gelmeye başlayacak.
ABD seçim sonuçları açıklanmaya başlandığında gelişmeleri haberturk.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
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ANKET SONUÇLARINA GÖRE ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE HANGİ ADAY ÖNDE?
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, son anketler Harris ile Trump arasındaki rekabeti gözler önüne seriyor.
New York Times (NYT) ile Siena College ortaklığındaki anket, 7 salıncak eyaletten yaklaşık 7900 seçmenin katılımıyla 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde yapıldı.
Ankete göre, Harris, North Carolina'da 2, Georgia'da da 1 puan farkla yarışı önde götürürken, önceki anketlerde üstünlüğünü koruduğu Pensilvanya'da ise rakibi Trump ile arasındaki fark oldukça azaldı.
Harris'in, Nevada ve Wisconsin'de önde olduğunu gösteren anket, iki adayın Michigan'da yakın yarış içinde olduğunu, Georgia'da ise Demokrat adayın kıl payı farkla yarışı önde götürdüğünü ortaya koydu.
Anket, Trump'ın Arizona'da rakibine 4 puan fark attığını ve liderliğini koruduğunu gösterdi.
VAATLER SEÇMEN TERCİHİNDE BELİRLEYİCİ
NYT anketi ayrıca, yarışın son düzlüğünde seçmenlerin öncelik verdiği mevzuları da ortaya koydu.
Enflasyon ve ekonomik sorunlar genel olarak seçmenlerin öncelikli kaygısı olmaya devam ederken, Harris'in istikrarlı üstünlük sağladığı eyaletlerde kürtaj hakkı, seçmenlerin en önemli sorunu olarak neredeyse ekonomiyle eşleşiyor.
Trump'ın önde olduğu Arizona'da ise sınır güvenliği ve yasa dışı göçmenler, seçmenlerin tercihinde belirleyici rol oynayan konu olmayı sürdürüyor.
ABD'DE YENİ BAŞKANI 7 KRİTİK EYALETİN SONUÇLARI BELİRLEYECEK
Ülkede bulunan toplam 50 eyaletin 43'ünü her seçimde neredeyse aynı parti, belirgin bir farkla kazanıyor.
Seçimde küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebildikleri için "salıncak" olarak adlandırılan 7 kritik eyalet, ABD başkanlık seçimlerinin aritmetiğini belirleme özelliğine sahip.
2024 seçimlerini kazanmak için gereken 270 delege sayısının 93'ünü teşkil eden Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvanya, North Carolina ve Georgia, "salıncak eyalet" konumunda bulunuyor.
ABD seçim sisteminde ülke genelinde toplamda daha az oy almasına rağmen bu eyaletleri kazanarak delegeleri hanesine yazdığı için başkanlık koltuğuna oturan adaylar bulunuyor. Buna en güncel örnek olarak, 2016'daki seçimlerde Trump'ın, rakibi Hillary Clinton'dan daha az oy almasına rağmen salıncak eyaletleri kazanarak 304 delegeye ulaşması ve sonucunda Beyaz Saray'a çıkması gösteriliyor.
SEÇİM GÜNÜNDEN SONRAKİ SÜREÇ
ABD'de seçim süreci, seçim gününden sonra da uzun bir süreyi kapsıyor. Tarihler, eyaletlere göre farklılık gösterse de tüm eyaletlerin 10 Kasım-11 Aralık'ta seçim sonuçlarını resmen onaylaması gerekiyor.
17 Aralık'a kadar her eyaletin Seçiciler Kurulu üyelerinin, başkan adayına oyunu verip, bu oyları Washington'a göndermesi öngörülüyor. Gönderilen oyların en geç 23 Aralık'a kadar ABD Kongresine ulaşması gerekiyor.
Temsilciler Meclisi Genel Kurulu salonunda 6 Ocak'ta bir araya gelecek Kongre üyeleri, eyaletlerden gelen oyları alfabetik sıraya göre okuyup sayacak. Bu süreç tamamlandıktan sonra sonuçlar resmen duyurulacak.
Yeni ABD başkanı, 20 Ocak 2025'te yemin ederek görevine resmen başlayacak.