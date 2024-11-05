ABD seçimleri tarihi ve günü için araştırmalar devam ediyor. Başkanlık koltuğu için Donald Trump ile Kamala Harris yarışıyor. ABD, ilk kadın başkanını mı seçecek, yoksa ikinci bir Donald Trump dönemine evet mi diyecek büyük bir merak konusu. Bu sebeple seçim anketlerindeki son durum yakından takip ediliyor. Tüm dünyanın takip edeceği ABD seçimlerinde şu ana kadar 75 milyonu aşkın kişi erken oy kullandı. Peki, ABD Başkanlık seçimleri ne zaman, oylar saat kaçta sayılacak? Amerika Birleşik Devletleri seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…