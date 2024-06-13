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        Haberler Dünya ABD başkanlık seçimleri: Trump anketlerde az farkla Biden'ın önünde | Dış Haberler

        ABD başkanlık seçimleri: Trump anketlerde az farkla Biden'ın önünde

        ABD'de başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılacak. Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, seçim anketlerinde halefi Joe Biden'ın önünde görünüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 21:15 Güncelleme: 13.06.2024 - 21:15
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        Trump, Biden'ın önünde
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        ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi Donald Trump güncel anketlerde Demokrat Joe Biden'ın az farkla önünde görünüyor.

        ABD'de kasımda yapılacak 60. başkanlık seçimleri yaklaşırken, haftalık olarak güncellenen anketler kamuoyunun nabzını tutuyor.

        Reuters ile Ipsos'un ortak yaptığı son ankette, 2020'de Biden karşısında kaybeden Trump, rakibinin 2 puan önünde çıktı.

        Ankete göre, Cumhuriyetçi Trump'a oy vereceğini söyleyen seçmenlerin oranı yüzde 41'e ulaşırken, Demokrat Biden'ı tercih edeceğini belirten seçmenlerin oranı yüzde 39'da kaldı.

        Ankete katılanların yüzde 20'si ise kararsız olduğunu ya da oy vermeyi düşünmediğini beyan etti.

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        Öte yandan ülke genelindeki seçim anketlerini derleyen Real Clear Politics'te (RCP) yer alan ulusal anketlerde de Trump'ın az farkla da olsa Biden'ın önünde olduğu görünüyor.

        RCP'de yer alan ülke geneli son 9 anketin ortalamasına göre Trump, oyların yüzde 45.2'sini alırken, Biden ise yüzde 44.8'de kaldı.

        5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde ABD'de yapılan ön seçim sürecinde Demokratlarda Biden, Cumhuriyetçilerde ise Trump yeterli delege sayısına rahat bir şekilde ulaşmıştı.

        Demokrat Parti'de resmi başkan adayının ilan edileceği parti kongresi 19-22 Ağustos tarihleri arasında Chicago'da, Cumhuriyetçi Parti'de ise 15-18 Temmuz tarihleri arasında Milwaukee'de yapılacak.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
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