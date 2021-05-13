ABD'den BM'de Filistin'i görüşme taleplerine engel 0:00 / 0:00

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BM Güvenlik Konseyi mayıs ayı dönem başkanı Çin ve Konseyin geçici üyelerinden Norveç ile Tunus, İsrail ve Filistin arasındaki gerginliği ve yaşanan şiddeti cuma günü açık oturumda görüşme talebinde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD, yarın yapılmak istenen açık BMGK oturumunun "gerginliği azaltma çabalarına katkı sağlamayacağını" gerekçe göstererek toplantıya karşı çıktı ve gelecek hafta salı günü toplantı yapılabileceği önerisinde bulundu.

BM Güvenlik Konseyi bu hafta iki kez acil oturumda toplandı ancak ABD'nin itirazı üzerine hiçbir adım atamadı.