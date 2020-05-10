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1.3 milyon vaka ve 80 bini aşkın ölümle koronavirüs salgınının dünyada en sert vurduğu ülke olan ABD'de işsizlik oranı yüzde 14.7'e çıkarak 1929'da başlayan Büyük Buhranı'ndan bu yana en sert yükselişini yükselişini yaşadı. Cuma günü açıklanan resmi verilere göre sadece nisan ayında 328 milyon nüfuslu ülkede 20.5 milyon kişi işini kaybetti.

ABD'de işsizlik oranı bundan sadece 2 ay önce yüzde 3.5 ile 50 yılın dibindeydi. İşsizlik oranındaki bu olağanüstü artış ülke gündeminin de ilk sırasına oturdu.

Ülkenin en çok takip edilen gazetelerinden The New York Times da bu gelişmeyi okuyucularına manşetten duyurdu. Gazetenin istihdamda yaşanan 20.5 milyonluk kaybı görsel olarak gösterebilmek adına yayımladığı grafikte nisan ayında yaşanan bu kayıp gazete sayfasına zor sığdı.

Söz konusu haberde görüşlerine yer verilen Bank of America ABD Ekonomisi Sorumlusu Michelle Meyer "Normal bir resesyonda aylar, hatta birkaç çeyrekte gerçekleşecek bir gelişme haftalar içerisinde yaşandı" değerlendirmesinde bulundu.

Haberde bunun yanında yetişkin nüfusun nisan sonu itibarıyla yüzde 51.3'ünün tam zamanlı bir işe sahip olduğu ve bunun kayıtlardaki en düşük oran olduğu vurgulandı. Buna karşılık işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların yüzde 80'inin 'geçici olarak' işten çıkarıldığını beyan etmesinin toparlanmanın da hızlı gerçekleşebileceğine işaret ettiğine dikkat çekildi.

EN DÜŞÜK ORAN BEYAZLARDA

The New York Times ayrıca farklı yaş grupları ve etnik grupların da koronavirüs salgınından farklı bir şekilde etkilendiğini ortaya koydu. Yayımlanan verilere göre nisan itibarıyla 20-24 yaş arasında işsizlik oranı yüzde 25.7 iken bu oran 35-44 yaş arasında yüzde 11.5 oldu.

Beyaz Amerikalılar arasında işsizlik oranı yüzde 14.2 iken siyahi Amerikalılarda oran yüzde 16.7, Hispanik Amerikalılarda ise yüzde 18.2 olarak gerçekleşti. Gazete iç sayfalarında ise açıklanan verilerin yanında işini kaybeden 21 Amerikalının hikayelerine yer verdi.