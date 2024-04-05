ABD'de başları zorla açtırılan Müslüman kadınlara 17,5 milyon dolar ödenecek

ABD'nin New York kentinde polisin başörtülerini zorla açtırarak sabıka fotoğrafını çektiği Müslüman kadınlara tazminat ödenmesine karar verildi.

New York Times'ın haberine göre, New York Belediyesi Halkla İlişkiler Direktörü Nicholas Paolucci, 2018'de Jamilla Clark ve Arwa Aziz'in açtığı dava kapsamında, kadınlara 17,5 milyon dolar ödemek için anlaşmaya varıldığını belirtti.

Paolucci anlaşmanın, şehrin hukuk departmanının dini inançlara duyduğu saygı ile kolluk kuvvetlerinin uygulamalarını dengeleyeceğini, kararın "tüm tarafların çıkarına" olduğunu ifade etti.

Anlaşma, başörtüsü mağdurları için açılan bir internet sayfasında da duyurulurken, 16 Mart 2014 ile 23 Ağustos 2021 arasında söz konusu uygulamaya maruz kalan binlerce Müslüman kadının, idari ve hukuki masraflar çıktıktan sonra kalacak 13 milyon dolardan fazla parayı paylaşacağı kaydedildi.

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Mahkeme belgelerinde, 2017 yılında Manhattan'da düşük dereceli bir suçtan gözaltına alınan Clark'ın, omuzlarında başörtüsüyle, New York Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulurken "ağladığı ve başörtüsünü tekrar takmak için yalvardığı" ancak talebinin kabul edilmediği bilgileri yer aldı.