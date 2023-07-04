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ABD'de bir silahlı saldırı daha: En az 4 ölü

ABD'nin Philadelphia kentinde çevreye rastgele ateş açan saldırgan, 4 kişiyi öldürdü. Saldırganın gözaltına alındığı açıklandı.

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  • ABD'de bir silahlı saldırı daha: En az 4 ölü

    Polis, kurşun geçirmez yelek giyen silahlı bir saldırganın Pazartesi gecesi Philadelphia sokaklarında ateş açarak dört kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

    Polis yetkilileri, ölen kişilerin üçünün 20li yaşlarda, birinin de 60 civarında olduğunu ifade ederken 2 ve 13 yaşındaki iki çocuğun da olay sırasında yaralandığını söyledi.
  • ABD'de bir silahlı saldırı daha: En az 4 ölü

    ABD'deki son silahlı şiddet olayında kurbanların rastgele seçildiği ve saldırganla aralarında herhangi bir bağlantı bulunmadığı bildirildi.
  • ABD'de bir silahlı saldırı daha: En az 4 ölü

    Polis Danielle Outlaw, düzenlediği basın toplantısında polis memurlarının, ateş etmeye devam eden şüpheliyi kovalayarak bir ara sokakta yakaladığını söyledi.

     

    Outlaw, "Bu noktada tek bildiğimiz, bu kişinin evini bırakıp bir anda bireyleri hedef almaya karar verdiği" dedi.
  • ABD'de bir silahlı saldırı daha: En az 4 ölü

    Kırk yaşlarında olduğu öğrenilen erkek saldırgan gözaltına alınırken cinayetlerde kullanıldığı değerlendirilen üç silaha da el konuldu.
  • ABD'de bir silahlı saldırı daha: En az 4 ölü

    BİRKAÇ GÜN ÖNCE DE SALDIRI OLMUŞTU

    ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore şehrinde de günün erken saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

     
  • ABD'de bir silahlı saldırı daha: En az 4 ölü

    Görgü tanıkları, "Brooklyn Günü" etkinliği adı altında toplanan kalabalığa ateş açıldığını, 20 ila 30 el silah sesi duyduklarını söylemişti.
  • ABD'de bir silahlı saldırı daha: En az 4 ölü

    Saldırgan ya da saldırganların kimliğine ve saldırının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmamıştı.
  • ABD'de bir silahlı saldırı daha: En az 4 ölü

    * Haberin görselleri Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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