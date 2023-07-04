Polis, kurşun geçirmez yelek giyen silahlı bir saldırganın Pazartesi gecesi Philadelphia sokaklarında ateş açarak dört kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Polis yetkilileri, ölen kişilerin üçünün 20li yaşlarda, birinin de 60 civarında olduğunu ifade ederken 2 ve 13 yaşındaki iki çocuğun da olay sırasında yaralandığını söyledi.